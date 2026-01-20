2026 İBB Şehir Tiyatroları sömestr programı: Bu hafta neler var?
2026 yılının ilk sömestr tatili başlarken, İstanbul’da çocukları ve sanatseverleri büyüleyici bir atmosfer bekliyor. Tatil planı yapan ebeveynler ve kültür-sanat tutkunları için haftalık programın öne çıkanlarını derledik...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2025-2026 sezonunun yeni haftasında toplam 14 seçkin oyunla sanatseverleri salonlarında ağırlayacak. Ayrıca örgün eğitimde başlayan ara tatil nedeniyle pazartesi günleri de oyun sergilenecek. Her pazar sahnelenen çocuk oyunlarının yanı sıra 26 Ocak Pazartesi günü de çocuk oyunları sahnede olacak. İşte 2026 Ocak ayında İBB Şehir Tiyatroları'nda sahnelenecek oyunlar ve etkinlikler...
HARAMİLER
Musahipzade Celal’in üç farklı oyunundan oluşturulan bir uyarlama olan Haramiler, halkın başına musallat olan harami yöneticiler ekseninde gelişen olayları, modern bir bakış açısı ve hicivle sahneye taşıyor.
Musahipzade Celal’in yazdığı, Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği oyunda Aslı Nimet Altaylar, Damla Cangül Yiğit, Elçin Atamgüç, Enes Mazak, Eyşan Dönmez, Göksel Arslan, Melih Tuma, Müslüm Tamer, Pelin Budak, Reyhan Karasu, Yusuf Akçay, Zafer Kırşan rol alıyor. Oyun, 21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde. Oyun 16 yaş ve üzeri seyirci kitlesi için uygun.
YOLDAN ÇIKAN OYUN
Bol ödüllü komedi oyunu Yoldan Çıkan Oyun (13+), tiyatro sahnesinde yaşanabilecek en büyük aksilikleri, bol kahkaha ve sürprizlerle seyirciye sunuyor! Amatör bir tiyatro topluluğu, büyük bir hevesle klasik bir cinayet oyununu sahnelemeye hazırlanır. Ancak daha perde açıldığı anda yanlış giden olaylar zinciri durdurulamaz hale gelir. Dekor çöker, aksesuarlar kaybolur, oyuncular repliklerini unutunca doğaçlamaya başlar… Ama ne olursa olsun, oyun devam etmelidir!
Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields’in yazdığı, Mehmet Ergen’in çevirdiği, Lerzan Pamir’in yönettiği oyunda Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Hüseyin Tuncel, Onur Demircan, Selen Nur Sarıyar, Serdar Orçin, Tarık Köksal, Volkan Öztürk rol alıyor. Oyun, 21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.
MAVİYDİ BİSİKLETİM
İlk gençlik yıllarını geçirdiği İzmir'e duyduğu özlemin ve ilk aşkının izinden giden bir adamın, anılarına yaptığı bu yolculuğu konu alan Maviydi Bisikletim (+13) isimli oyun seyirciyi 1950'lerin İzmir'inden günümüze taşıyor. Dinçer Sümer’in yazdığı Ersin Umulu’nun yönettiği oyunda Çağrı Büyüksayar rol alıyor. Oyun, 21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.