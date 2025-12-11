2026 resmi tatil günleri belli oldu: Bu yıl kaç gün tatil yapılabilecek?

2025 yılının son günlerine yaklaşırken, özellikle tatil ve etkinlik planı yapmak isteyenlerin heyecanla beklediği 2026 yılı resmi tatil günleri netleşti.

Yeni yılda resmi ve dini bayramların hangi günlere denk geldiği merak konusu olurken, uzun tatil fırsatlarının hangi tarihlerde karşımıza çıkacağı da belli oldu. İşte plan yapmaya başlamadan önce bilmeniz gereken tüm detaylar...

2026 YILINDA RESMİ TATİL GÜNLERİ:

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim'in yarım gün sayılması nedeniyle toplam 15,5 gün resmi tatil olacak.

HAFTA İÇİNE DENK GELEN RESMİ TATİL, İZNİ 4 GÜNE ÇIKARIYOR

2026 yılı, özellikle resmi tatillerin hafta içine denk gelmesiyle birlikte sadece 1 gün izin kullanarak 4 günlük tatil yapma fırsatlarını sunuyor.

YILBAŞI TATİLİNİ 4 GÜNE UZATABİLİRSİNİZ

Yılbaşı tatili bu yıl 1 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. 2 Ocak Cuma günü 1 gün yıllık izin kullanarak tatili hafta sonu ile birlikte 4 güne uzatabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ PERŞEMBE GÜNÜNE DENK GELİYOR

Ramazan Bayramı arefesi bu yıl 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Yani perşembe günü kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için yarım gün olacak. Cuma gününe 1 günlük izin alındığı taktirde toplam hafta sonu ile birlikte 3,5 gün tatil yapma fırsatı olacak.

23 NİSAN 4 GÜN TATİL FIRSATI

23 Nisan resmi tatili de bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Buna göre çalışanlar cuma gününe 1 günlük izin alması halinde toplamda 4 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

1 MAYIS 3 GÜN TATİL FIRSATI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2026 yılında cuma gününe denk geliyor. Böylelikle çalışanlar hafta sonu ile birlikte toplamda 3 gün tatil yapabilecek.

19 MAYIS 4 GÜN TATİL FIRSATI

19 Mayıs ise salı gününe denk gelecek. Böylelikle 18 Mayıs Pazartesi günü 1 günlük izin kullanan vatandaşlar da 4 gün tatil fırsatı yakalayacak.

29 EKİM 4,5 GÜN TATİL FIRSATI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da önümüzdeki yıl perşembe günü kutlanacak. 28 Ekim'in yarım gün ve 29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle çarşamba öğleden sonra ve perşembe günü çalışanlar izin yapacak. Cuma gününe izin alınması halinde ise hafta sonu ile birlikte 4,5 gün tatil fırsatı doğacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ İSE 9 GÜN OLABİLİR

Kurban Bayramı arefesi önümüzdeki yıl salı gününe denk geliyor. 27–30 Mayıs ise Kurban Bayramı nedeniyle tatil olacak. Çalışanlar 25 Mayıs Pazartesi günü 1 gün ve 26 Mayıs'ta yarım gün izin kullanarak 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayabilecek.