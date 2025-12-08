2026 yılbaşında hangi sanatçı nerede sahne alacak? İşte yeni yıl konser takvimi

HADİSE

Kıbrıs’ın en görkemli otellerinden Grand Sapphire Hotel, 2026 yılbaşı gecesinde sahnesini Hadise’ye emanet ediyor. Güçlü sahne performansı, enerjik dansları ve hit şarkılarıyla tanınan sanatçı, “Prenses”, “Feryat” ve “Hay Hay” gibi parçalarıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşatacak.