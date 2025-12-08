2026 yılbaşında hangi sanatçı nerede sahne alacak? İşte yeni yıl konser takvimi

2026'ya günler kala, Türkiye’nin en büyük yıldızları da sahne programlarını açıklamaya başladı. Büyük otellerin salonları ve lüks mekanlar, bu yılbaşı gecesi için unutulmaz konserlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İşte geri sayım başlarken, merakla beklenen 31 Aralık 2025 yılbaşı konser programı...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 14
2026 yılbaşında hangi sanatçı nerede sahne alacak? İşte yeni yıl konser takvimi - Resim : 1

Ünlülerle yeni yıla girmenin maliyeti belli oldu. Peki, hangi sanatçı nerede konser verecek? İşte detaylar...

2 / 14
2026 yılbaşında hangi sanatçı nerede sahne alacak? İşte yeni yıl konser takvimi - Resim : 2

MERVE ÖZBEY

Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da sahne alacak olan Merve Özbey, yılbaşı gecesini unutulmaz kılmak için muhteşem bir repertuvarla Ankaralılara enerji dolu bir konser sunacak.

3 / 14
2026 yılbaşında hangi sanatçı nerede sahne alacak? İşte yeni yıl konser takvimi - Resim : 3

HADİSE

Kıbrıs’ın en görkemli otellerinden Grand Sapphire Hotel, 2026 yılbaşı gecesinde sahnesini Hadise’ye emanet ediyor. Güçlü sahne performansı, enerjik dansları ve hit şarkılarıyla tanınan sanatçı, “Prenses”, “Feryat” ve “Hay Hay” gibi parçalarıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşatacak. 

4 / 14
2026 yılbaşında hangi sanatçı nerede sahne alacak? İşte yeni yıl konser takvimi - Resim : 4

IŞIN KARACA

Kıbrıs’ta yer alan Salamis Bay Conti Hotel, bu yılbaşında güçlü sesiyle gönüllerde taht kuran Işın Karaca’yı ağırlıyor. Müzikal zenginliği ve duygusal performanslarıyla tanınan sanatçı, hem duygusal hem de coşkulu şarkılarla yılbaşı gecesine anlam katacak. 