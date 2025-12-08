2026 yılbaşında hangi sanatçı nerede sahne alacak? İşte yeni yıl konser takvimi
2026'ya günler kala, Türkiye’nin en büyük yıldızları da sahne programlarını açıklamaya başladı. Büyük otellerin salonları ve lüks mekanlar, bu yılbaşı gecesi için unutulmaz konserlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İşte geri sayım başlarken, merakla beklenen 31 Aralık 2025 yılbaşı konser programı...
Ünlülerle yeni yıla girmenin maliyeti belli oldu. Peki, hangi sanatçı nerede konser verecek? İşte detaylar...
MERVE ÖZBEY
Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da sahne alacak olan Merve Özbey, yılbaşı gecesini unutulmaz kılmak için muhteşem bir repertuvarla Ankaralılara enerji dolu bir konser sunacak.
HADİSE
Kıbrıs’ın en görkemli otellerinden Grand Sapphire Hotel, 2026 yılbaşı gecesinde sahnesini Hadise’ye emanet ediyor. Güçlü sahne performansı, enerjik dansları ve hit şarkılarıyla tanınan sanatçı, “Prenses”, “Feryat” ve “Hay Hay” gibi parçalarıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşatacak.
IŞIN KARACA
Kıbrıs’ta yer alan Salamis Bay Conti Hotel, bu yılbaşında güçlü sesiyle gönüllerde taht kuran Işın Karaca’yı ağırlıyor. Müzikal zenginliği ve duygusal performanslarıyla tanınan sanatçı, hem duygusal hem de coşkulu şarkılarla yılbaşı gecesine anlam katacak.