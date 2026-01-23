2026’da Netflix’te yayınlacak yeni yerli yapımlar

USTA KALEMLERDEN UYARLANAN YAPIMLAR: 'AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL' VE 'MASUMİYET MÜZESİ '



Yıla hızlı bir giriş yapan platformda, Yavuz Turgul imzalı 'Ayrılık da Sevdaya Dahil' Ocak ayında yayına girerken (içeriğimi ilginizi çekebilir: Merakla beklenen Netflix dizisi ‘Ayrılık da Sevdaya Dahil’ yayında) 13 Şubat’ta Orhan Pamuk’un kült eseri 'Masumiyet Müzesi'nden uyarlanan dizi, izleyiciyle buluşacak.