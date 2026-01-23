2026’da Netflix’te yayınlacak yeni yerli yapımlar

Netflix, 2026'da yayınlanacak yerli yapımları duyurdu. Aralarında sevilen yapımların devam sezonlarının yer aldığı listede, izleyicileri heyecanladıracak yeni yapımlar da bulunuyor.

Selena Öztorun
Netflix, 2026 seçkisinde yer alan yeni yerli yapımlarıyla izleyicilerini çok katmanlı bir yolculuğuna davet ediyor....

İşte 2026'nın Netflix yerli yapımları... 

USTA KALEMLERDEN UYARLANAN YAPIMLAR: 'AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL'  VE 'MASUMİYET MÜZESİ '

Yıla hızlı bir giriş yapan platformda, Yavuz Turgul imzalı 'Ayrılık da Sevdaya Dahil' Ocak ayında yayına girerken (içeriğimi ilginizi çekebilir: Merakla beklenen Netflix dizisi ‘Ayrılık da Sevdaya Dahil’ yayında) 13 Şubat’ta Orhan Pamuk’un kült eseri 'Masumiyet Müzesi'nden uyarlanan dizi, izleyiciyle buluşacak.

'BİR BAŞKADIR' GERİ DÖNÜYOR

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına giren Berkun Oya imzalı 'Bir Başkadır' yeni sezonuyla dönerken, Yılmaz Erdoğan’ın 'Organize İşler: Karun Hazinesi ' filmi ise listenin en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

SEVİLEN YAPIMLAR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Sevilen dizilerde, 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ve 'Zeytin Ağacı' üçüncü sezonlarıyla hikâyelerine kaldıkları yerden devam ediyor. 