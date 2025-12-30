2026’da vizyonda: ‘Uğultulu Tepeler’ filmi hakkında bilmeniz gerekenler



Geçtiğimiz günlerde, Warner Bros, Margot Robbie ve Jacob Elordi’nin başrollerini paylaştığı, Emily Brontë’nin gotik aşk romanı Uğultulu Tepeler’e yazar-yönetmen Emerald Fennell’in yorumunu konu alan filminin resmi fragmanı yayınladı.

'UĞULTULU TEPELER' KONUSU

Brontë’nin 1847 tarihli romanı, Earnshaw ve Linton ailelerini ve Earnshaw’ların evlatlık oğlu Heathcliff ile olan çalkantılı ilişkilerini konu alıyor. Hikayenin merkezinde Catherine Earnshaw (Margot Robbie) ile Heathcliff (Jacob Elordi) arasındaki tutkulu ve yasak aşk bulunuyor.

'UĞULTULU TEPELER'İN BEYAZ PERDEDE YOLCULUĞU

Sinemaya birçok kez uyarlanan Uğultulu Tepeler, ilk olarak 1939 yılında William Wyler tarafından yönetildi ve başrollerde Laurence Olivier ile Merle Oberon yer aldı. 1992’de Peter Kosminsky yönetmenliğinde bir televizyon filmi olarak yeniden çekildi. 2011 yılında ise Andrea Arnold, romanı kendi benzersiz ve gerçekçi yorumuyla beyaz perdeye uyarladı; başrolleri Kaya Scodelario (Catherine) ve James Howson (Heathcliff) üstlendi.

'UĞULTULU TEPELER' NE ZAMAN VİZYONDA?

Film, 2026 Sevgililer Günü haftasının sonunda sinemalarda gösterime girmeye hazırlanıyor.