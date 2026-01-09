2026'nın sinema dosyası: Yılın en merak edilen filmleri
Yeni yıl planlarınız arasında sinemaya daha fazla vakit ayırmak varsa, 2026'nın büyük bir heyecanla beklenen ve yıl boyu gündemden düşmeyecek yapımlarına göz atmanın tam zamanı. Peki, 2026'da vizyonda hangi yeni filmler var?
Yeni yıla dair planlarınız arasında sinemaya daha fazla vakit ayırmak varsa, sinema dünyası 2026’da uzun bir aranın ardından pandemi sürecinin piyasada yarattığı sarsıcı etkiye rağmen yeniden yükselişe geçiyor. Sinema, 2026’da odağını yeniden salonlara çevirmeye kararlı. Usta yönetmenlerin imzasını taşıyan yapımlar, dev oyuncu kadroları, ilgi çekici biyografiler ve klasiklere getirilen modern dokunuşlar bu sene oldukça dikkat çekiyor.
2026’nın heyecanla beklenen, yakın zamanda vizyona girecek filmlerine gelin birlikte bakalım!
THE DRAMA - 3 NİSAN 2026
Zendaya ve Robert Pattinson’ı bir araya getiren The Drama, yılın en çok konuşulacak ekran birlikteliklerinden biri olmaya aday. Filmde evlilik hazırlığındaki bir çifti canlandıran ikili; şefkat ve utangaçlığın, ani patlak veren gerilimlerle iç içe geçtiği bir portre çiziyor.
MICHAEL - 24 NİSAN 2026
Michael Jackson’ın yaşam öyküsü, yönetmen Antoine Fuqua ve Bohemian Rhapsody'nin yapımcısı Graham King’in iş birliğiyle sinemaya taşınıyor. Başrolde izleyeceğimiz Jaafar Jackson, hem sanatçının yeğeni olması hem de yayınlanan ilk görüntülerdeki performansıyla şimdiden olumlu eleştiriler topladı. Sanatçının ailesinden gelen bu doğrudan bağ ve hayat hikâyesinin sahip olduğu zamansız ilgi, filme yönelik beklentiyi doğal bir biçimde artırıyor.
THE DEVIL WEARS PRADA 2 / ŞEYTAN MARKA GİYER 2 - 1 MAYIS 2026
Yirmi yılın ardından Anne Hathaway; Meryl Streep, Stanley Tucci ve Emily Blunt ile birlikte Andy Sachs rolüyle Runway ofisine geri dönüyor. İkonik yapımın devam filmi, yılın en çok beklenenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu devam filminin, bizleri sinemada nostaljik bir yolculuğa çıkaracağı kesin...