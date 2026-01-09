2026'nın sinema dosyası: Yılın en merak edilen filmleri

MICHAEL - 24 NİSAN 2026



Michael Jackson’ın yaşam öyküsü, yönetmen Antoine Fuqua ve Bohemian Rhapsody'nin yapımcısı Graham King’in iş birliğiyle sinemaya taşınıyor. Başrolde izleyeceğimiz Jaafar Jackson, hem sanatçının yeğeni olması hem de yayınlanan ilk görüntülerdeki performansıyla şimdiden olumlu eleştiriler topladı. Sanatçının ailesinden gelen bu doğrudan bağ ve hayat hikâyesinin sahip olduğu zamansız ilgi, filme yönelik beklentiyi doğal bir biçimde artırıyor.