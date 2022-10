26. Aydın Doğan Ödülü seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya takdim edilecek

Aydın Doğan Vakfı tarafından her yıl kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında, ulusal ve uluslararası başarıya ulaşmış kişi ya da kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen ‘Aydın Doğan Ödülü’nün bu yılki sahibi, ömrünün 60 yılını seramik sanatına adayan, eserleri birçok ulusal ve uluslararası koleksiyonda yer alan değerli seramik sanatçısı Alev Ebüzziya oldu.

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi veya kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü’nün, bu yıl ‘Seramik Sanatı’ alanında verilmesi kararlaştırıldı.

Aydın Doğan Vakfı’ndan yapılan açıklamada, uzmanlarla yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda; ödülün, ‘işlerinde Türkiye’nin zengin tarihi ve Anadolu medeniyetlerinin izlerini taşıması, çanaklarında kullandığı renk, form ve motiflerde töresel kalıntılar barındırması, köklerinden aldığı ilhamla, kendine has geliştirdiği güncel ve zamansız diliyle seramik sanatında örnek teşkil etmesi ve 60 yılı aşkın süredir büyük bir tutarlılıkla sürdürdüğü üretimiyle hem Türkiye’de hem dünyada sanatçılara ilham vermesi nedeniyle sanatçı Alev Ebüzziya’ya takdim edilmesine karar verildiği’ belirtildi. Ödül Töreni Kasım ayında İstanbul’da düzenlenecek.

Tılsımlı çanakların yaratıcısı: Alev Ebüzziya

Alev Ebüzziya Siesbye (1938, İstanbul), 1956-1958 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde heykel eğitimi aldı. Höhr-Grenhausen’daki bir seramik fabrikasında ve İstanbul Eczacıbaşı Sanat Atölyesi’nde çalıştı. 1963’te Kopenhag’a yerleşti ve Royal Copenhagen (Danimarka Kraliyet Porselen Fabrikası) için özgün tasarımlar yapmaya başladı. Ebüzziya, ilk atölyesini 1969’da Kopenhag’da kurdu ve ilk kişisel sergisini 1971’de Galerie Birkdam’da açtı. 1987’de, bugün halen ikamet ettiği Paris’e taşınan sanatçının 2002 yılında Türk İslam Eserleri Müzesi ve Kopenhag Dekoratif Sanatlar Müzesi’nde retrospektif sergileri yapıldı. Birçok ödüle layık görülen sanatçının eserleri Museum of Decorative Arts (Kopenhag), Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam), City Museum (Helsingborg), National Museum (Stockholm), Kunstgewerbemuseum (Köln), Victoria and Albert Museum (Londra), Kunst Museum (Aarhus), Kestner Museum (Hannover), Danish State Art Foundation (Kopenhag), Museé Bellerive (Zürih), Coburg Museum (Coburg), Los Angeles County Museum of Art (Los Angeles), Museé des Art Décoratifs (Paris), Kunstindustrimuseum (Oslo), Princessehof Museum (Leuwarden), Royal Scottish Museum (Edinburgh), Ulster Museum (Belfast) gibi kurumlarda sergilendi. Duayen sanatçının binlerce yıldan beri var olan çanak formuna kendi üslubuyla yeni bir soluk kattığı eserleri, bugün pek çok uluslararası müze koleksiyonunda yer alıyor.