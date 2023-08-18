27. Aydın Doğan Ödülü, Antakya Medeniyetler Korosu’nun

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi veya kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü’nün, bu yıl Hatay’dan tüm dünyaya barış mesajları ulaştırmış, yurt içi ve yurt dışında verdiği 1.500’ün üzerindeki konserle müziğin evrensel bir dil olduğunu hatırlatmış,Antakya Medeniyetler Korosu’natakdim edilmesi kararlaştırıldı.

Aydın Doğan Vakfı’ndan yapılan açıklamada; “Antakya Medeniyetler Korosu, ülkemizin kadim şehirlerinden Hatay’ın asırlar öncesine uzanan kültürel zenginliğini ve medeniyetler arasındaki hoşgörü yaklaşımını 2008 yılından bu yana büyük başarıyla dünyaya tanıtmış, Hatay’dan tüm dünyaya barış mesajları ulaştırmış, yurt içi ve yurt dışında verdiği 1.500’ün üzerindeki konserle müziğin evrensel bir dil olduğunu hatırlatmıştır. Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depreminde 7 sanatçısını kaybeden ve çalışmalarına ara vermek zorunda kalan koronun yeniden bir araya gelmesi için dayanışma ruhuyla büyük çaba gösterilmiştir. Sanata ve sanatçıya büyük değer veren ve her zaman destekleyen bir kurum olarak, Antakya Medeniyetler Korosu’nun bugüne kadar göstermiş olduğu başarıyı takdir etmek ve aynı zamanda genç insanlarımıza örnek olmaları amacıyla bu yılki Aydın Doğan Ödülü’nün Yönetim Kurulumuzun kararıylaAntakya Medeniyetler Korosu’naverilmesi kararlaştırılmıştır.” denildi. Ödül Töreni, Aralık ayında İstanbul’da düzenlenecektir.

Koro Deprem Yaralarını Sarmaya Çalışıyor

Antakya Medeniyetler Korosu’nun 7 sanatçısı, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti. 200 kişilik koronun geride kalan üyeleri de depremzedelere kapılarını açan Türkiye’nin farklı illerinde yaşamaya başladı. Koronun şefi Yılmaz Özfırat ve teknik koordinatörü Bedirhan Gök, Antakya Medeniyetler Korosu’nu yeniden bir araya getirerek, Türkiye’nin medeniyetler zenginliğini yeniden dünyaya anlatmayı ve depremde hayatını kaybeden 7 sanatçının anısını müzikle yaşatmayı hedefliyor.

Medeniyetler Korosu

Medeniyetler Korosu, 2008 yılında Hatay’da kurulmuştur. 3 semavi dine (Müslüman-Hristiyan-Musevi) ve 6 farklı medeniyete (Alevi-Sunni-Ortodoks-Katolik-Musevi-Ermeni) mensup 100 kadın-100 erkek toplamda 200 üyeden oluşmaktadır.

Dernek üyeleri arasında; imam, papaz, öğretmen, avukat, esnaf, mühendis, doktor, öğrenci ve ev hanımı gibi çeşitli meslek ve sosyal gruplardan kişiler bulunmaktadır.

Yılmaz Özfırat’ın şefliğini yaptığı koro, ‘Barış, hoşgörü, kardeşlik ve sevgi mesajları vermek üzere kurulmuştur. Koronun mensupları, samimiyet duygularıyla birbirlerinin ilahilerini ve halk şarkılarını seslendirmektedir. Kökü bizim topraklarımızda olan değerleri, birbirinden güzel ezgileri tüm yalınlığıyla sunan koro, okudukları farklı kültürlere ait ilahiler, halk şarkıları ve türkülerle Türkiye medeniyetini yansıtan bir ayna görevi görmektedir.

Medeniyetler Korosu bugüne kadar farklı platformlarda, farklı ülke ve şehirlerde 1.500’ün üzerinde konser vermiştir. New York’ta BM Güvenlik Kurulu Üyelerine, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Binası’nda Parlamento Üyelerine ve Dolmabahçe Sarayı’nda AB Misyon Üyelerine konserler vererek uluslararası platformda görünürlüğünü artırmıştır.

Medeniyetler Korosu, birçok ödüle layık görülmekle beraber 2012 yılında Nobel Barış Ödülü’ne de aday gösterilmiştir.

Aydın Doğan Ödülü hakkında

Aydın Doğan Vakfı tarafından, Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan adına 27 yıldır verilen Aydın Doğan Ödülü, kültür, sanat, edebiyat, bilim alanında dünya çapında örnek çalışmalar yapan kurumları veya kişileri ödüllendirmek amacını taşıyor. Vakfın da temel amaçlarından olan, gelecek kuşakları eğitmek ve onlara örnek olacak başarıları özendirmeyi de kriterleri arasında yer veren Aydın Doğan Ödülü, bu nedenle çeşitli alanlardaki özverili çalışmaları, yaratılan birikimi ve bu birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasını da önemsiyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDIN DOĞAN ÖDÜLÜ

1) 1997 Aydın Doğan Ödülü: RomanAdalet Ağaoğlu

2) 1998 Aydın Doğan Ödülü: Sosyal ve Beşeri BilimlerProf. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar

3) 1999 Aydın Doğan Ödülü: Görsel SanatlarAra Güler

4) 2000 Aydın Doğan Ödülü: ŞiirMelih Cevdet Anday

5) 2001Aydın Doğan Ödülü: TarihProf. Dr.İlber Ortaylı

6) 2002Aydın Doğan Ödülü: Klasik Batı MüziğiAnkara Devlet Konservatuarı

7) 2003Aydın Doğan Ödülü: ArkeolojiOrd. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu

Hizmet Ödülü:Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

8) 2004Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk MüziğiYücel Paşmakçı

Hizmet Ödülü:İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Folklor Kurumu

9) 2005Aydın Doğan Ödülü: Kent Mimarisi, Kent Dokusu

İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projeleri

10) 2006Aydın Doğan Ödülü: ResimAdnan Varınca

11) 2007Aydın Doğan Ödülü: Moda TasarımıÖzlem Süer ve Ümit Ünal

12) 2008Aydın Doğan Ödülü: HeykelSeyhun Topuz

13) 2009 Aydın Doğan Ödülü: TiyatroGenco Erkal

14) 2010 Aydın Doğan Ödülü: SinemaNuri Bilge Ceylan

15) 2011 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk MüziğiMehmet Özbek

Hizmet Ödülü: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

16) 2012 Aydın Doğan Ödülü: ÖyküSelim İleri

17) 2013 Aydın Doğan Ödülü: Türk MüziğiProf. Dr.Nevzad Atlığ ve Türk Musikisi Vakfı

18)2014 Aydın Doğan Ödülü: FotoğrafOzan Sağdıç

Hizmet Ödülü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Fotoğraf Bölümü

19) 2015 Aydın Doğan Ödülü: RomanOrhan Pamuk

20) 2016 Aydın Doğan ÖdülüT.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

21) 2017 Aydın Doğan Ödülü: ResimNeş’e Erdok

22)2018 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk MüziğiArif Sağ

23)2019 Aydın Doğan Ödülü: SinemaŞener Şen

24)2020 Aydın Doğan Ödülü: Deprem AraştırmalarıİTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

25) 2021 Aydın Doğan Ödülü:SağlıkDr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin

26) 2022 Aydın Doğan Ödülü: Seramik SanatıAlev Ebüzziya

27) 2023 Aydın Doğan Ödülü: Koro MüziğiAntakya Medeniyetler Korosu