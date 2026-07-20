27 yıl sonra iki büyüleyici doğa olayı aynı anda yaşanacak: Perseid meteor yağmuru ve tam Güneş tutulması ne zaman?
Gök bilim tutkunları ve doğa meraklıları için geri sayım başladı. 12 Ağustos 2026 tarihinde gökyüzü, son yılların en görkemli görsel şölenlerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Avrupa ana karası, 27 yıllık uzun bir aradan sonra ilk kez tam Güneş tutulmasına tanıklık edecek. Üstelik bu tarihi olay, yılın en etkileyici meteor gösterisi olan Perseid meteor yağmurunun zirve yaptığı geceye denk gelerek unutulmaz bir çifte şölene dönüşecek.
12 Ağustos 2026 tarihindeki bu tutulmayı diğerlerinden ayıran en heyecan verici özellik, yaşanacağı saat dilimi olacak. Güneş, gökyüzünün en yüksek noktasındayken değil, tam batmak üzereyken Ay tarafından tamamen kapatılacak.
Özellikle İspanya kıyılarında izlenebilecek bu "gün batımı tutulması", Güneş’in kızıllığı ile gündüzün aniden geceye dönüşmesini bir arada sunarak kartpostallık görüntüler oluşturacak. Tutulmanın tam evresinde hava sıcaklığı aniden düşecek ve Güneş’in normal şartlarda görülemeyen dış katmanı (korona) çıplak gözle izlenebilecek.
Avrupa ve İspanya İçin Tarihi Bir An
Avrupa ana karasında en son tam Güneş tutulması 11 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşmişti. O tarihten bu yana bölgede sadece parçalı tutulmalar gözlemlenebildi.
İspanya açısından ise bu olay çok daha nadir bir anlam taşıyor. İspanya ana karası, en son 1905 yılında tam tutulmaya tanıklık etmişti. Bu nedenle dünyanın dört bir yanından astronomlar, fotoğrafçılar ve gezginler şimdiden rotalarını bu bölgeye çevirmiş durumda.
Zifiri Karanlıkta Meteor Şöleni
Gündüz yaşanan tutulma heyecanının ardından gece de gökyüzü hareketliliğini koruyacak. Yılın en yoğun gök taşı geçişi olan Perseid meteor yağmuru, tutulmayla aynı gece tepe noktasına ulaşacak. Tutulma sayesinde gökyüzünün ekstra karanlık olması, saatte onlarca meteorun çok daha net, parlak ve belirgin bir şekilde izlenmesine olanak sağlayacak.
Tam Tutulma Hangi Rotalardan İzlenebilecek?
Karanlık gölge hattı; Kuzey Rusya’dan başlayarak Grönland, Batı İzlanda ve Atlas Okyanusu üzerinden İspanya’nın kuzeyine ulaşacak.
En Şanslı Gözlem Noktaları (İspanya):
A Coruña
Bilbao
Burgos
León
Logroño
Palencia
Zaragoza
Bu şehirlerde tam tutulma süresi 2 dakikayı aşacak. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde ise Güneş’in yaklaşık %90’ının örtüldüğü etkileyici bir parçalı tutulma deneyimlenecek.