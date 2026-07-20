27 yıl sonra iki büyüleyici doğa olayı aynı anda yaşanacak: Perseid meteor yağmuru ve tam Güneş tutulması ne zaman?

Avrupa ve İspanya İçin Tarihi Bir An

Avrupa ana karasında en son tam Güneş tutulması 11 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşmişti. O tarihten bu yana bölgede sadece parçalı tutulmalar gözlemlenebildi.

İspanya açısından ise bu olay çok daha nadir bir anlam taşıyor. İspanya ana karası, en son 1905 yılında tam tutulmaya tanıklık etmişti. Bu nedenle dünyanın dört bir yanından astronomlar, fotoğrafçılar ve gezginler şimdiden rotalarını bu bölgeye çevirmiş durumda.