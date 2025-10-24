29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul konser ve etkinlik takvimi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu İstanbul'un dört bir yanını saracak. Kutlamalar kapsamında Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar ve Maltepe başta olmak üzere birçok ilçede dev etkinlikler ve ücretsiz konserler düzenlenecek...
Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, dopdolu etkinliklerle kutlanmaya hazırlanıyor.
Kutlamalar kapsamında Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beykoz, Kadıköy, Maltepe, Ataşehir ve Çekmeköy olmak üzere tam sekiz ilçede vatandaşlar için ücretsiz konserler düzenlenecek.
İstanbullular şimdi o büyük günün konser ve etkinlik takviminin detaylarını merak ediyor.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İSTANBUL ÜCRETSİZ KONSERLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.30'da Koray Avcı konseri gerçekleştirilecek.
Bağcılar Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre ise Bağcılar'da Ahiyan ve İlyas Yalçıntaş konserleri verilecek. Bağcılar Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan konserler saat 19.30'da başlayacak.
İstanbul'un diğer ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserler ve saatleri şöyle:
Bahçelievler
Milli Egemenlik Parkı | 20:30 | Sinan Akçıl konseri
Beykoz
Beykoz Sahili Etkinlik Alanı | 20.00 | Kubat konseri
Kadıköy
Terminal Kadıköy Söğütlüçeşme | 18.30 | Ozbi konseri
Ataşehir
Atatürk Mahallesi Metropol AVM Önü | 17.00 | Fatma Parlakol konseri ve Türk Sanat ve Halk Müziği Repertuarı
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) Önü | 21.00 | Ferhat Göçer konseri
Maltepe
Maltepe Belediyesi Önü | 20.45 | Madrigal konseri
Çekmeköy
Taşdelen Cemal Güngör Parkı Önü | 21.00 | İrem Derici konseri