29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul konser ve etkinlik takvimi

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, dopdolu etkinliklerle kutlanmaya hazırlanıyor.

Kutlamalar kapsamında Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beykoz, Kadıköy, Maltepe, Ataşehir ve Çekmeköy olmak üzere tam sekiz ilçede vatandaşlar için ücretsiz konserler düzenlenecek.

İstanbullular şimdi o büyük günün konser ve etkinlik takviminin detaylarını merak ediyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İSTANBUL ÜCRETSİZ KONSERLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.30'da Koray Avcı konseri gerçekleştirilecek.

Bağcılar Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre ise Bağcılar'da Ahiyan ve İlyas Yalçıntaş konserleri verilecek. Bağcılar Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan konserler saat 19.30'da başlayacak.

İstanbul'un diğer ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserler ve saatleri şöyle:

Bahçelievler

Milli Egemenlik Parkı | 20:30 | Sinan Akçıl konseri

Beykoz

Beykoz Sahili Etkinlik Alanı | 20.00 | Kubat konseri

Kadıköy

Terminal Kadıköy Söğütlüçeşme | 18.30 | Ozbi konseri

Ataşehir

Atatürk Mahallesi Metropol AVM Önü | 17.00 | Fatma Parlakol konseri ve Türk Sanat ve Halk Müziği Repertuarı

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) Önü | 21.00 | Ferhat Göçer konseri

Maltepe

Maltepe Belediyesi Önü | 20.45 | Madrigal konseri

Çekmeköy

Taşdelen Cemal Güngör Parkı Önü | 21.00 | İrem Derici konseri