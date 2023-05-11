3’üncü İstanbul Karavan Festivali başlıyor

Karavan kullanıcıları ve doğa tutkunları için düzenlenen İstanbul Karavan Festivali’nin 3’üncüsü, 19-20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Doğa ile iç içe olmayı tercih eden binlerce doğaseverin bir araya geleceği festivalde, söyleyişiler, eğitimler, spor aktiviteleri, yarışmalar ve sahil partisi ile her yaştan doğasever kendi ilgi alanına ait bir etkinlik bulabilecek.

Festivale sınırlı sayıda karavan katılımı olabilecek ve kendi karavanı ile festivale katılmak isteyenler detaylı bilgiye İstanbul Karavan Festivali sosyal medya hesaplarından veya festivalin web sitesi üzerinden ulaşabilecek. Karavan yaşamını merak edenler ancak karavanı olmayan ziyaretçilere de günübirlik giriş için bilet seçenekleri sunulacak.

Festival kapsamında gün boyu açık olacak karavan tanıtım stantlarıyla birlikte ayrıca birbirinden ilginç yarışmalar, spor etkinlikleri, çocuklar özel atölyeler ve karavan sohbetleri de gerçekleştirilecek.

Festivalde, kamp ve karavan malzemesinden doğa sporlarına kadar birçok ünlü marka da katılımcılarla etkinlik alanında bir araya gelerek en yeni ürün ve hizmetlerini ziyaretçiler ile buluşturacak. Festival, açık havada ailesi ile ferah bir zaman geçirmek isteyenler için iyi bir alternatif.