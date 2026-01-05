4 Ocak Pazar Survivor'da kim elendi?

SELEN VE GÖZDE DÜELLOSU

Survivor'da haftanın eleme adayları, Beyza, Lina, Selen, Gözde ve Sude olarak belirlenmişti. Yapılan oylama sonucunda Selen ve Gözde, eleme düellosunda kıran kırana mücadele etti. Düelloyu kazanan isim Gözde oldu.