4 Ocak Pazar Survivor'da kim elendi?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 maratonunda sezonun ilk büyük heyecanı yaşandı. . Peki dün akşam Survivor kim gitti? Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

ÖDÜL OYUNUNU KIRMIZI TAKIM KAZANDI

Survivor 2026'da dün akşam yeni sezonun ilk ödül oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takımların karşı karşıya geldiği oyunda yarışmacılardan yerleştirilen sepetlere 5 isabetli atış gerçekleştirmeleri istendi.  Etap sonunda ödül oyununu kırmızı takım kazandı.

SELEN VE GÖZDE DÜELLOSU

Survivor'da haftanın eleme adayları, Beyza, Lina, Selen, Gözde ve Sude olarak belirlenmişti. Yapılan oylama sonucunda Selen ve Gözde, eleme düellosunda kıran kırana mücadele etti. Düelloyu kazanan isim Gözde oldu.

Düelloyu kaybeden Selen, Survivor 2026 konsiyine geldi. Karşı takım, eleme adayı ile ilgili kararını verdi.

SURVİVOR'DA ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Konseyde mavi takımın oylaması sonucunda Survivor 2026'ya veda eden ilk isim Selen Görgüzel oldu.