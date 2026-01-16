4 yıl aradan sonra geri dönen Euphoria'nın 3. sezon fragmanı yayınlandı
Dört yılı aşkın bir bekleyişin ardından Euphoria, yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. HBO’nun açıklamasına göre, dizinin merakla beklenen üçüncü sezonu Nisan 2026'da ekranlara gelecek. Yeni sezona dair ipuçları veren ilk fragman ise paylaşıldı. İşte Euphoria 3. sezonuna dair tüm detaylar...
Sevilen dram dizisi Euphoria ekranlara 4 senelik uzun bir ara vermişti. Dizinin son bölümleri Şubat 2022'de yayınlanmıştı. Verilen bu uzun aranın ardından hikaye, karakterlerin hayatında beş yıllık bir zaman aşımıyla devam edecek.
Daha önce, yeni bölümlere dair ilk detayları paylaşan dizinin yaratıcısı Levinson, bu sezonun serinin en iddialı halkası olacağını belirtmişti...
RUE, BORCUNU KAPATMANIN YARATICI YOLLARINI ARIYOR
HBO Max'in Londra'daki sunumunda konuşan Levinson, zaman aşımı tercihini şu sözlerle detaylandırmıştı: "5 yıl bize doğal bir zaman aralığı gibi göründü çünkü üniversiteye gitmiş olsalar mezun olacakları döneme denk geliyor. Hikaye, Zendaya'nın canlandırdığı Rue'nun Meksika'da, Laurie'ye borçlu bir şekilde, bu borcu kapatmanın 'yaratıcı yollarını' aradığı noktadan devam ediyor."
EUPHORIA'NIN 3. SEZON FRAGMANI
Euphoria, ikinci sezonun üzerinden geçen dört yılın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir konuşulan zaman aşımı ise paylaşılan ilk fragmanla birlikte resmiyet kazandı.
LİSE SONRASI ŞEKİLLENEN HAYATLAR
Yeni sezon fragmanı, karakterlerin lise yıllarını geride bırakıp yetişkinliğe adım attığı yeni hayatlarından ipuçları veriyor. Fragmanda; Sydney Sweeney’nin canlandırdığı Cassie ile Jacob Elordi’nin hayat verdiği Nate’in ilişkilerini sürdürdüğü görülürken; Jules sanat dünyasında, Maddie ise Hollywood’daki bir yetenek ajansında kariyerine yön veriyor. Lexi ise sektörün etkili isimlerinden birinin asistanı olarak karşımıza çıkıyor.