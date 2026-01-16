4 yıl aradan sonra geri dönen Euphoria'nın 3. sezon fragmanı yayınlandı

Sevilen dram dizisi Euphoria ekranlara 4 senelik uzun bir ara vermişti. Dizinin son bölümleri Şubat 2022'de yayınlanmıştı. Verilen bu uzun aranın ardından hikaye, karakterlerin hayatında beş yıllık bir zaman aşımıyla devam edecek.

Daha önce, yeni bölümlere dair ilk detayları paylaşan dizinin yaratıcısı Levinson, bu sezonun serinin en iddialı halkası olacağını belirtmişti...