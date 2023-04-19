42. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

42. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni, 18 Nisan Salı gecesi gerçekleşti ve ödüller sahiplerine verildi. Törende Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik ödüllerini kazananlar açıklandı. Ödül töreninde ayrıca Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, Genç Usta Ödülü, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri takdim edildi.

Uluslararası Yarışma Ödülleri

Yönetmen João Canijo başkanlığındaki 42. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma jürisinde yapımcı Dora Bouchoucha, yönetmen Teona Strugar Mitevska, yönetmen Alexandre O. Philippe ve oyuncu Maeve Jinkings yer aldı.

İKSV yönetim kurulu eski başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü için bu yıl “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen 10 film yarıştı. Altın Lale’yi bu yıl, Houman Seyyedi’nin yönettiği Jang-e jahani sevom / World War III / Üçüncü Dünya Savaşı kazandı. Ödülü Eczacıbaşı Topluluğu Kurumsal İletişim ve Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı Direktörü İlkay Yıldırım Akalın takdim etti.

Uluslararası Yarışma’da Jüri Özel Ödülü, Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk’un yönettiği Pamfir adlı filme verildi. Ödülü filmin oyuncusu Oleksandr Yatsentyuk aldı.

Uluslararası Yarışma’da Atlantic Bar filmine Mansiyon verildi. Ödülü filmin yönetmeni Fanny Molins aldı.

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından para ödülleriyle desteklenen Uluslararası Yarışma’da, büyük ödül Altın Lale’yi kazanan yönetmen 10.000 Avro, filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenen firma 150.000 TL, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yönetmeni ise 5.000 Avro ile ödüllendiriliyor.

Ulusal Yarışma Ödülleri

Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü için, yapımı 2022-2023 sezonunda tamamlanan 11 film yarıştı. Ulusal Yarışma jürisinin başkanlığını yönetmen Emin Alper üstlendi. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri oyuncu Farah Zeynep Abdullah, görüntü yönetmeni A. Emre Tanyıldız, kurgucu Aylin Zoi Tinel ve yazar Seray Şahiner.

Ulusal Yarışma kapsamında En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 10 dalda ödül verildi.

Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Ayşe Polat’ın yönettiği Im Toten Winkel / Kör Noktada kazandı. Ödülü filmin yapımcısı Mehmet Aktaş’a jüri başkanı yönetmen Emin Alper takdim etti. Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü İKSV tarafından 250 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Fikret Reyhan’ın yönettiği Cam Perde layık görüldü. Geçen yılın kazananı Ali Kemal Güven’in açıkladığı ödül, Sami Kariyo tarafından takdim edildi. Jüri Özel Ödülü, Kariyo & Ababay Vakfı tarafından 150 bin TL para ödülüyle destekleniyor. Ödül filmin yapımcısı ve yönetmeni arasında eşit bölüşülüyor.

En İyi Yönetmen ödülünü, Ayna Ayna filmiyle Belmin Söylemez kazandı. Geçtiğimiz yılın kazananı yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun açıkladığı ödül, Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk tarafından sunuldu. En İyi Yönetmen ödülü, Türkiye Sineması Yüksek Katkıda Bulunan Tema Sponsorluğunu üstlenen Anadolu Efes tarafından 75 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Ayna Ayna filmindeki rolüyle Manolya Maya, Şenay Aydın, Laçin Ceylan’ın oldu. Ödülü oyuncu Ahmet Rıfat Şungar takdim etti. En İyi Kadın Oyuncu ödülü 15 bin TL para ödülü ile destekleniyor.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Cam Perde filmindeki rolüyle Alper Çankaya’nın oldu. Ödülü oyuncu Farah Zeynep Abdullah takdim etti. En İyi Erkek Oyuncu ödülü 15 bin TL para ödülü ile destekleniyor.

En İyi Senaryo Ödülü’nü Kör Noktada filminin senaristi Ayşe Polat kazandı. Yazar Seray Şahiner’in açıkladığı ödülü, Alametifarika Kurucu Ortak ve Tasarım Direktörü Uğurcan Ataoğlu takdim etti. En İyi Senaryo Ödülü Alamet Holistic tarafından 15 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü Bir Tutam Karanfil filmiyle Barış Aygen’e verildi. A. Emre Tanyıldız’ın açıkladığı Ulusal Yarışma En İyi Görüntü Yönetmeni ödülü Hüseyin Şemdinoğlu tarafından 15 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

En İyi Kurgu Ödülü Kör Noktada filmiyle Serhad Mutlu ve Jörg Volkmar’e verildi. Ödülü BMI Business School Akademik Direktörü Emirhan Altunkaya takdim etti. Aylin Zoi Tinel’in açıkladığı En iyi Kurgu Ödülü BMI Business School tarafından 15 bin TL para ödülüyle destekleniyor.