45 yılda neler oldu? Birlikte hatırlayalım...
45 yıl nasıl mı geçti? Biz büyürken tabii dünya da değişti... Zaman kavramımızın değiştiği, dakikalara yetişemediğimiz şu günlerde, bir anlığına zaman tünelinde geriye doğru gitmeye ne dersiniz?
Hazırlayan: İrem Naz Güvel
1997 YILDIZLARIN SAVAŞI BAŞLADI
‘Bilimkurgu nedir, nasıl yapılır?’ sorularının cevabını aldığımız ve ileride başlı başına bir sektöre dönüşecek Star Wars evreninin ilk filmi Star Wars: Episode IV - A New Hope, bu yıl vizyona girdi.
1979 GREASE AKIMI
John Travolta ve Olivia Newton-John’nun beyaz perdeden taşan kimyası ve dillere pelesenk olmuş You’re The One That I Want, Summer Nights ve Greased Lightnin’ gibi şarkılarla Grease, tüm zamanların en ünlü müzikal filmlerinden.
1979 DUVARI YIKMAK
Pink Floyd’un 1979’da yayınladığı Another Brick in the Wall şarkısı, eğitim sistemindeki açıklığa ve düzensizliğe karşı bir protesto çağrısı yapıyor. 80’ler arifesinde yayınlanan parça, gelecek dönemde gençlerin sesinin ne kadar yüksek çıkacağının güçlü bir simgesi oldu.
1980 JOHN LENNON CİNAYETİ
1980’lere büyük bir kayıpla başlandı. The Beatles üyelerinden John Lennon, bir hayranı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.