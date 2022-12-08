45 yılda neler oldu? Birlikte hatırlayalım...

1979 DUVARI YIKMAK

Pink Floyd’un 1979’da yayınladığı Another Brick in the Wall şarkısı, eğitim sistemindeki açıklığa ve düzensizliğe karşı bir protesto çağrısı yapıyor. 80’ler arifesinde yayınlanan parça, gelecek dönemde gençlerin sesinin ne kadar yüksek çıkacağının güçlü bir simgesi oldu.