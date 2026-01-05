5 Ocak Pazartesi Uzak Şehir var mı?

İzleyiciler, 5 Ocak Pazartesi 2026 akşamı ekrana gelecek dizileri ve programları araştırmaya başladı.

İzleyiciler “Bu akşam hangi diziler var?” ve “Uzak Şehir var mı?” sorularını merak ediyor...

Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenen fenomen dizi kanalların yılbaşı tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta yayınlanmadı.

'UZAK ŞEHİR 44. BÖLÜM FRAGMAN'

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü 5 Ocak'ta (bu akşam) ekrana gelecek. Fragman herkesi heyecanlandırırken saat da merak edildi. Dizi saat 20.00'de ekrana gelecek.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan artık hiçbir şeyin eskisi devam edemeyeceğini bildiğinden ve Alya’nın konakta kalmasına izin vermez Boran bu karara şiddetle karşı çıksa da Cihan’a gücü yetmediği için onu durduramaz. Bu durumu yediremeyen Boran, dava için kontrolü ele almaya çalışır. Öte yandan Kaya’nın dikkatsiz davranışları onu izleyen Sadakat’in dikkatini çeker.

Zerrin’in saklandığı yeri öğrenen Sadakat için asıl sarsıcı olan bebeğin Kaya’dan olması olur. Kaya annesini kontrol etmeye çalışırken onu sırtından vuracak olan kişiden ise henüz habersizdir. Zerrin’in aniden sancılanması durumları zorlaştırırken, attıkları adım onları felaketlerine doğru sürüklemeye başlayacaktır.

Alya ile Cihan’ın arasındaki mesafe giderek ortadan kalkarken, onların yakınlığından rahatsız olan Boran huzursuzluk çıkarır. Oğluyla vakit geçirdiği bir anda Boran’ın düşüncesizce attığı adım, Cihan Deniz’e büyük korku yaratır. Bu olayın sonunda Boran Cihan’la yeniden karşı karşıya gelirken, geri adım atan kim olacaktır?