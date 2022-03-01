50. İstanbul Müzik Festivali programı açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 50. İstanbul Müzik Festivali, 6-24 Haziran tarihleri arasında 50. kez müzikseverlerle buluşacak.

50. İstanbul Müzik Festivali, “İstanbul” temasıyla üç hafta boyunca 12 farklı mekânda Türkiye ve yurtdışından 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak. İstanbul Müzik Festivali, şef ve besteci Tan Dun ile şef ve piyanist Thomas Adès’e verdiği eser siparişlerinin Türkiye prömiyerlerine ev sahipliği yapacak. Deutches Symphonie Orchester Berlin, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar ve Anna Prohaska, Gautier Capuçon, Alice Sara Ott gibi yıldız solistler de festivalin konukları arasında yer alacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) uzun yıllar sonra ilk defa 50. yılında yeniden festival mekanları arasında yer alacak. İstanbul Müzik Festivali kapsamında hafta sonları İstanbul’un farklı park ve mekanlarında ücretsiz hafta sonu konserlerinin yanı sıra İKSV Alt Kat işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Müzikli Bir Hafta Sonu' etkinlikleri ile çocuklara ve gençlere yönelik atölyeler de düzenlenecek. Farklı disiplinlerden isimlerin katıldığı, festivalin klasikleşen Konsere Doğru Konuşmaları bu yıl da devam edecek.

50. İstanbul Müzik Festivali programı

Açılış Konseri: Tekfen Filarmoni Orkestrası & Kirill Gerstein

6 Haziran Pazartesi 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

6 Haziran Pazartesi 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu Fazıl Say “İstanbul Senfonisi”

7 Haziran Salı 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

Festival Buluşması: Borusan Quartet & Xavier De Maistre

8 Haziran Çarşamba 20.00, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

8 Haziran Çarşamba 20.00, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Deutsches Symphonie-Orchester Berlin & Anna Prohaska

9 Haziran Perşembe 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

9 Haziran Perşembe 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu Fındıkkıran ve Ben “Çocuklar İçin Masalsı Bir Konser”

11 Haziran Cumartesi 11.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Gautier Capuçon

12 Haziran Pazar 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

12 Haziran Pazar 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu “Ey Güzel İstanbul, Benim Sevgili Yârim” İstanbul Semt Şarkıları

13 Haziran Pazartesi 20.00, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras

13 Haziran Pazartesi 20.00, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras Amsterdam Sinfonietta & Valentina Lisitsa

14 Haziran Salı 20.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Yıldızlarla Bir Kutlama Akşamı: Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası

15 Haziran Çarşamba 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

15 Haziran Çarşamba 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu Echoes of Life - “Yaşamdan Yansımalar” Alice Sara Ott

16 Haziran Perşembe 21.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu

16 Haziran Perşembe 21.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Kinan Azmeh Cityband

17 Haziran Cuma 20.00, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi

17 Haziran Cuma 20.00, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Müzik Rotası

19 Haziran Pazar 12.00 / 13.00, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Kadıköy Hemdat İsrael Sinagogu, Bahariye Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi, Moda Meryem Ana-Asompsiyon Kilisesi

19 Haziran Pazar 12.00 / 13.00, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Kadıköy Hemdat İsrael Sinagogu, Bahariye Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi, Moda Meryem Ana-Asompsiyon Kilisesi Yıldızlarla Oda Müziği: Miloš & Ottensamer

19 Haziran Pazar 21.00, Harbiye Saint Esprit Katedrali

19 Haziran Pazar 21.00, Harbiye Saint Esprit Katedrali Mare Nostrum

20 Haziran Pazartesi 21.00, Fransız Sarayı

20 Haziran Pazartesi 21.00, Fransız Sarayı Il Pomo d’Oro & Jakub Jósef Orliński “Aşkın Yüzleri”

21 Haziran Salı 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

“Bir Prömiyer: Tan Dun & Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası”

22 Haziran Çarşamba 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

22 Haziran Çarşamba 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu

23 Haziran Perşembe 20.00, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

23 Haziran Perşembe 20.00, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası “Rameau À La Turque” Musica Sequenza

24 Haziran Pazar 21.00, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi

Festival mekanları

Festival konserleri bu yıl İstanbul’un farklı ilçelerinde yer alan mekânlarda gerçekleşecek. Festivale Beyoğlu’nda Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Fransız Sarayı, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Emirgan’da Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, Harbiye’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Harbiye Saint Esprit Katedrali ve Kadıköy’de Süreyya Operası, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Kadıköy Hemdat İsrael Sinagogu, Bahariye Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Moda Meryem Ana-Asompsiyon Kilisesi ev sahipliği yapacak.