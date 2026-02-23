'I Swear' ile BAFTA'da En İyi Erkek Oyuncu seçilen Robert Aramayo: "Bu ödülü kazandığıma inanamıyorum"

ETHAN HAWKE'NİN ARAMAYO ÜZERİNDEKİ ETKİSİ



Konuşmasında, dünyanın en prestijli sahne sanatları konservatuvarlarından biri olan ‘Juilliard’ yıllarına dayanan bir anıyı paylaşan Aramayo, rakiplerinden Ethan Hawke’ın öğrencilik döneminde kendisi üzerinde bıraktığı etkiyi şu cümlelerle hatırlattı:

“Okuldayken, Ethan Hawke Juilliard'da bizimle konuşmaya gelmişti. Bir aktör olarak uzun ömürlülük, enstrümanınızı korumak ve kendi kendinize zarar veren davranışlardan kaçınmak üzerine harika bir konuşma yapmıştı. Ve o odadaki herkes üzerinde gerçekten müthiş bir etkisi olmuştu. Bu yüzden bu gece seninle bu kategoride bulunmak inanılmaz. Teşekkürler Ethan.”

Aramayo, konuşmasını duygusal bir veda ile noktaladı: “Tamam, şimdi konuşmayı bırakacağım. Çok, çok, çok, çok teşekkür ederim.”