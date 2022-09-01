79. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı
Bu yıl 79’uncusu düzenlenecek olan Venedik Film Festivali tüm hızıyla başladı. “Altın Aslan” ödülü için yarışacak filmler arasında birçok yönetmenin merakla beklenen yapımları da bulunuyor.
Bu yıl 79’uncusu düzenlenen Venedik Film Festivali, İtalya’da başladı. Festival, "White Noise" filminin gösterimiyle başladı. 31 Ağustos- 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde yapımlar "Altın Aslan" ödülü için yarışacak.
"BEYAZ GÜRÜLTÜ" FESTİVALİN AÇILIŞINI YAPTI
Netflix'in yapımcılığını üstlendiği film "White Noise" yani Beyaz Gürültü, Venedik Film Festivali'nin açılış filmi olmasına sebep oldu.
ÖNE ÇIKAN FİLMLER
- Il Signore Delle Formiche, Gianni Amelio
- The Whale, Darren Aronofsky
- L’Imensita, Emanuel Crialese
- Saint Omer, Alice Diop
- Blonde, Andrew Dominik
- Tar, Todd Field
- Love Life, Koji Fukada
- Bardo, False Chronicle Of A Handful Of Truths, Alejandro G. Inarritu
- Athena, Romain Gavras
- Bones And All, Luca Guadagnino
- The Eternal Daughter, Joanna Hogg
- Beyond The Wall, Vahid Jalilvand
- The Banshees Of Inisherin, Martin McDonagh
- Argentina 1985, Santiago Mitre
- Chiara, Susanna Nicchiarelli
- Monica, Andrea Pallaoro
- No Bears, Jafar Panahi
- All The Beauty And The Bloodshed, Laura Poitras
- A Couple, Frederick Wiseman
- The Son, Florian Zeller
- Our Ties, Roschdy Zem
- Other People’s Children, Rebecca Zlotowski
- Les Miens, Roschdy Zem
- Les Enfants Des Autres, Rebecca Zlotowski
KURGU FİLMLER
- The Hanging Sun, Francesco Carrozzini
- When The Waves Are Gone, Lav Diaz
- Living, Oliver Hermanus
- Dead For A Dollar, Walter Hill
- Call Of God, Kim Ki-duk
- Dreamin’ Wild, Bill Pohlad
- Master Gardener, Paul Schrader
- Drought, Paolo Virzi
- Pearl, Ti West
- Don’t Worry Darling, Olivia Wilde
BELGESELLER
- Freedom On Fire: Ukraine’s Fight For Freedom, Evgeny Afineevsky
- The Matchmaker, Benedetta Argentieri
- Gli Ultimi Giorni Dell’Umanita, Enrico Ghezzi, Alessandro Gagliardo
- A Compassionate Spy, Steve James
- Music For Black Pigeons, Jorgen Leth, Andreas Koefoed
- The Kiev Trial, Sergei Loznitsa
- In Viaggio, Gianfranco Rosi
- Bobi Wine Ghetto President, Christopher Sharp, Moses Bwayo
- Nuclear, Oliver Stone
KISA FİLMLER
- Maid, Lucretia Martel
- Look At Me, Sally Potter
DİZİLER
- The Kingdom Exodus, Lars von Trier
- Copenhagen Cowboys, Nicolas Winding Refn