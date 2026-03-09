8 Mart Survivor'da kim elendi? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın eleme adayları yarışmacılar Can Berkay, Barış Murat Yağcı, Engincan ve Onur Alp olmuştu. Barış Murat Yağcı ve Can Berkay yarışmacı oylaması ile eleme potasından düşerken, düelloya Engincan ve Onur Alp kaldı. Düelloyu kazanan isim ise Engincan oldu.