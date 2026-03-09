8 Mart Survivor'da kim elendi? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da bu hafta eleme potasına giren yarışmacılar Can Berkay, Barış Murat Yağcı, Engincan ve Onur Alp olmuştu. Barış Murat Yağcı ve Can yarışmacı oylaması ile eleme potasından düşerken, düelloya Onur Alp ve Engincan kaldı. Nefes kesen parkurun ardından düelloyu kaybeden isim Kader Konseyi’ne geldi ve konsey kararını verdi. Peki, kum parkuruna kim veda etti? Survivor’da haftanın elenen ismi kim? İşte detaylar...
Survivor 2026 sezonun eleme düellosu dün akşam izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen mücadeleler ile izleyici karşısına çıkan Survivor 2026'da yarışmacılar ilk olarak ödül oyununda parkura çıktı.
Kırmızı ve mavi takımların karşı karşıya geldiği oyunda yarışmacılar ödülü kazanmak ve ceza almamak için zorlu adeta canını dişine taktı. Kıran kırana geçen karşılaşmanın finalinde Ramazan ve Bayhan karşı karşıya geldi. Ramazan'ın aldığı sayı ile ödül oyununu 10'a 6 gönüllüler takımı kazandı.
ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın eleme adayları yarışmacılar Can Berkay, Barış Murat Yağcı, Engincan ve Onur Alp olmuştu. Barış Murat Yağcı ve Can Berkay yarışmacı oylaması ile eleme potasından düşerken, düelloya Engincan ve Onur Alp kaldı. Düelloyu kazanan isim ise Engincan oldu.
SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?
Düelloyu kaybeden Onur Alp Survivor 2026 Kader Konseyi'ne geldi. Karşı takım eleme adayı ile ilgili kararını verdi.