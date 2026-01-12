83. Altın Küre Ödülleri: Sahne arkasından kareler

2026 Altın Küre Ödülleri, sinema ve televizyon dünyasının en iyilerini belirleyerek görkemli bir final yaptı. Oscar’ın habercisi kabul edilen gecede, sinema kategorisine One Battle After Another damgasını vururken; televizyon tarafında Adolescence, The Pitt ve The Studio kazandıkları ödüllerle öne çıktı.

Teyana Taylor’ın duygusal konuşması, Paul Thomas Anderson’ın başarısı ve Nikki Glaser’ın müzikal şovu uzun süre konuşulacak olsa da, dikkat çekici anlardan birçoğu ise kameraların odağı dışında yaşandı.

Timothée Chalamet ile Kylie Jenner’ın romantik bakışlarından Jacob Elordi ve Ana de Armas’ın el ele sohbetine kadar törenin perde arkasına damga vuran tüm anları mercek altına aldık!

Credit: Golden Globes