9 Şubat Survivor kim kazandı?

OYUNU KAYBEDENİN EVİ YIKILACAK

Konseyde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, 'Son yılların en zor Survivor'ına hoş geldiniz' diyerek ''Süper ödül ve süper ceza haftası. Ödülünüz de süper cezanız da süper. Arkadaşlar önce cezayı sonra ödülü söyleyeceğim. Survivor'da yarın itibarıyla parkura çıkıyorsunuz. 2 gün boyunca yarışıyorsunuz. Cezanız, arkadaşlar bu 2 günün sonunda kaybeden takımın evi yıkılacak. Kaybeden takımın barakası yıkılıyor. Dümdüz yapacağız, taş üstünde taş bırakmayacağız. Ama size şöyle bir jest yapacağız barakanın tabanı kalacak'' diye konuştu.