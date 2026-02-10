9 Şubat Survivor kim kazandı?
Survivor adasında tansiyon bir an olsun düşmüyor. 9 Şubat gecesi ekranlara kilitlenen izleyiciler, mavi ve kırmızı takımın nefes kesen ödül mücadelesine tanıklık etti. ecenin sonunda kazanan takım belli oldu. İşte, Survivor'a dair merak edilenler....
Survivor 2026'nın son bölümünde kırmızı ve mavi takım parkura büyük ödülü kazanmak için çıktı. Nefes kesen oyunu bayrak yarışı sonrasında 12-11'lik skorla ünlüler takımı kazandı. Kırmızı takım büyük sevinç yaşarken, mavi takım oyunu kıl payı kaybettiği için büyük üzüntü yaşadı. Büyük ödül için avantaj sağlayan ünlüler takımı, adalarına moralli bir şekilde gitti.
SURVIVOR BÜYÜK ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da büyük ödülü kazanmak için takımların iki galibiyet alması gerekiyor. Mavi takımın, yeni bölümde kazanmaktan başka çaresi yok. Oyunlarda durumun 1-1 olması durumunda, takımlar üçüncü oyun için ter dökecek.
SURVIVOR'DA SÜPER CEZA NE?
Yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, ada konseyinde izleyenleri ve yarışmacıları şoke eden açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Survivor'da uygulanacak ceza ve ödül uygulamasını ilk kez açıkladı.
OYUNU KAYBEDENİN EVİ YIKILACAK
Konseyde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, 'Son yılların en zor Survivor'ına hoş geldiniz' diyerek ''Süper ödül ve süper ceza haftası. Ödülünüz de süper cezanız da süper. Arkadaşlar önce cezayı sonra ödülü söyleyeceğim. Survivor'da yarın itibarıyla parkura çıkıyorsunuz. 2 gün boyunca yarışıyorsunuz. Cezanız, arkadaşlar bu 2 günün sonunda kaybeden takımın evi yıkılacak. Kaybeden takımın barakası yıkılıyor. Dümdüz yapacağız, taş üstünde taş bırakmayacağız. Ama size şöyle bir jest yapacağız barakanın tabanı kalacak'' diye konuştu.