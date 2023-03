95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

95. Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi. Oscar gecesinde bu kez Kırmızı Halı yoktu, bej rengi halı kullanıldı. Törende bazı ünlüler mavi kurdele takarak BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) "Sığınmacılarla Birlikteyim" kampanyasına destek verdi.

Everything Everywhere All At Once için zafer gecesi

Everything Everywhere All at Once geceye damga vuran film oldu. Çoklu evren filmi, gecede yedi Oscar kazandı.

En iyi film ödülünün yanı sıra en iyi kadın oyuncu ödülü de Michelle Yeoh'ın oldu. Bu ödülle beraber ilk kez Asya kökenli bir kadın En iyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip olmuş oldu. Yeoh, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) İyi Niyet Elçisi.

Filmin kazandığı diğer ödüller şöyle:

- En İyi Yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan

- En İyi Özgün Senaryo

- En İyi Film Kurgusu

BATI CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK'A 4 ÖDÜL

All Quiet on the Western Front en iyi uluslararası film dahil 4 dalda Oscar kazandı. Diğer 3 ödül şöyle:

-En İyi Sinematografi: James Friend, "All Quite On The Western Front"

-En İyi Film Müziği: "All Quite On The Western Front"

-En İyi Yapım Tasarımı: "All Quite On The Western Front"

THE WHALE 2 OSCAR ÖDÜLÜ KAZANDI

The Whale gecede 2 Oscar kazandı. Brendan Fraser, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. En iyi makyaj ve saç tasarımı ödülü de The Whale'e gitti.

95. Oscar Ödüllerinin kazananları

- En İyi Film: "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser, "The Whale"

- En İyi Yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Uluslararası Film: "All Quite On The Western Front" (Almanya)

- En İyi Özgün Senaryo: "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Uyarlama Senaryo: "Women Talking"

- En İyi Belgesel: "Navalny"

- En İyi Kısa Belgesel: "The Elephant Whisperers"

- En İyi Animasyon Filmi: "Pinocchio"

- En İyi Sinematografi: James Friend, "All Quite On The Western Front"

- En İyi Görsel Efekt: "Avatar: The Way of Water"

- En İyi Film Kurgusu: "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Film Müziği: "All Quite On The Western Front"

- En İyi Özgün Şarkı: RRR, "Naatu Naatu"

- En İyi Ses Kurgusu: "Top Gun: Maverick"

- En İyi Yapım Tasarımı: "All Quite On The Western Front""

- En İyi Kısa Film: "An Irish Goodbye"

- En İyi Kısa Animasyon: "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse"

- En İyi Kostüm Tasarımı: "Black Panda: Wakanda Forever"

- En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: "The Whale"