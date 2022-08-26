ABD'li eski bir housekeeper, otel odasında asla kullanmayacağı 5 şeyi anlatıyor

Evangeline adlı kullanıcı, hijyen ipuçlarına değinerek otelde kaldığı her zaman yanında kendi malzemelerini getirdiğini; birkaç önemli yeri hızlıca sildiğini aktarıyor. (Evinizi sürekli temiz tutmanın 12 kuralı yazımıza da göz atabilirsiniz.)

Tiktok hesabından çeşitli videolar paylaşan Evangilene'nin bazı önerileri şöyle:

"Bir otel odasında asla kullanmayacağım ilk şey cam eşyalardan herhangi biri. Banyo lavabosunda yıkanmış olabilir. Asla kendim yıkamadan kullanmamam. Ben asla bir otelde yatak örtüsü kullanmam. Yatak örtüsü çarşaf değildir. Genelde sık yıkanmaz. O yüzden üstünde oturmayın. İçeri girer girmez yataktan kaldırırım. Kendi mendilimle (Dezenfektanlı) silmeden uzaktan kumandayı asla kullanmam. Halı kaplı bir otel odasında asla ayakkabısız dolaşmam. Her zaman bir çift parmak arası terliğim olurdu. Ayrıca terliklerinizi giymeden duş almayın".

Havluları çok dikkatli kullandığını belirten Evangeline, otel odasındaki buz kovasının da çok steril olmayabileceği görüşünde.

Evangeline ayrıca otel konuklarını güvenlik nedenleriyle ön büroda oda numaralarını yüksek sesle söylememeleri konusunda uyarıyor. "Fark ederseniz ön büro görevlisi oda numaranızı bir kağıda yazar, daire içine alır ve sizi asansörlere yönlendirir, oda numaranızı yüksek sesle söylemez" diyor.