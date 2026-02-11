A.B.İ 5. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'A.B.İ.' (Aile Bir İmtihandır), 10 Şubat Salı akşamı yayınlanan 5. bölümüyle Hancıoğlu ailesindeki mevcut hiyerarşiyi ve dengeleri temelinden sarsıyor. Doğan’ın adaleti kendi yöntemleriyle arama girişiminin damga vurduğu bölümde yaşanan tüm detaylar...
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı "A.B.İ." dizisinin 5. bölümünde olaylar, Doğan’ın (Kenan İmirzalıoğlu) adaleti kendi yöntemleriyle arama kararı etrafında şekilleniyor. Behram’ı (Diren Polatoğulları) adliye önünden kaçırarak kontrolü ele alan Doğan, bu hamlesiyle yalnızca kişisel bir hesaplaşmayı başlatmakla kalmıyor, Hancıoğlu ailesinin yıllardır gizlenen karanlık geçmişini de gün yüzüne çıkarıyor. Kardeşi Melek’i koruma motivasyonuyla hareket eden Doğan, attığı bu adımla hem kendi hayatını hem de ailesinin geleceğini geri dönülmez bir yola sürüklüyor.
İşte A.B.İ.'nin son bölümünde yaşananlar...
ÇAĞLA'NIN BÜYÜK YÜZLEŞMESİ
Bölümün en kritik kırılma noktası, Çağla’nın (Afra Saraçoğlu) öğrendiği sarsıcı gerçekler oldu. Abi olarak bildiği kişinin yalanlarıyla örülü bir dünyada yaşadığını fark eden Çağla, aile içindeki tüm güven duygusunu kaybederken babasının ölümüne dair şüpheleri derinleşti. Bu yüzleşme, Hancıoğlu ailesindeki tüm dengeleri kökünden sarsacak bir değişimin habercisi niteliğinde.
KARA KUTU
Behram’ın elinde tuttuğu ve Yusuf Usta’nın gerçek katilini ortaya çıkaracağı iddia edilen "kara kutu", dizideki gerilimi yeni bir seviyeye taşıyor. Behram’ın sakladığı büyük sırların açığa çıkmaya başlaması, aileyi dağılmanın eşiğine getirirken, Doğan’ın vicdanı ile adalet arayışı arasında sıkışması hikâyeyi daha derin bir boyuta taşıyor.
YILLAR SONRA YÜZLEŞİLEN SIRLAR
Ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşarak kendine yeni bir yol çizen Doğan'ın, yıllar sonra kaçtığı o sırlarla yeniden yüzleşmesini konu alan yapım, hem oyuncu kadrosunun performansı hem de dinamik anlatımıyla ön plana çıkıyor. Bu bölümde yaşananlar, karakterlerin yalnızca bugününe değil, geçmişin tozlu sayfalarına da ışık tutuyor...