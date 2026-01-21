ABİ dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nu buluşturan A.B.İ., ATV ekranlarındaki yolculuğuna güçlü bir giriş yaptı. “Aile Bir İmtihandır” mottosuyla dikkat çeken dizi, hikâyesi, atmosferi ve karakter derinliğiyle kısa sürede izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı.
Dün akşam yayınlanan bölümüyle Total, AB ve ABC1 kategorilerinde reyting sıralamasında birinci olan yapım, gecenin en çok konuşulan dizisi oldu. Bu başarının ardından gözler, dizinin yeni bölümüne dair ipuçları verecek olan 3. bölüm fragmanına çevrildi.
A.B.İ. dizinin 3. bölüm fragmanı...
A.B.İ. DİZİSİ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tahir Hancıoğlu'nun düğün gecesi yaşadığı saldırı, Hancıoğlu ailesini bir anda savcılık soruşturmasının ve kamuoyu baskısının içine çeker.
Melek, babasını neşterle yaraladığı iddiasıyla aranan bir isim hâline gelirken zaman daralır; Melek'in ifade vermesi, hem aile içindeki dengeleri hem de soruşturmanın seyrini belirleyecek kritik bir eşiğe dönüşür.