A.B.İ dizisi 4. bölümde neler yaşandı? 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Saldırının asıl hedefinin Çağla değil, onun elindeki zarf ve fotoğraflar olduğu anlaşılır. Doğan, bu karanlık yapının aileyi düşündüğünden çok daha derinden sardığını fark eder.

Çağla, yarasına rağmen geri çekilmez; hem Melek'i kurtarmak hem de Behram'ın gerçeğini ortaya çıkarmak için Doğan'ın yanında kalmaya kararlıdır.