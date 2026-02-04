A.B.İ dizisi 4. bölümde neler yaşandı? 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ekranların yeni dizisi A.B.İ, ATV ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Aksiyon ve heyecan dolu son bölümünden hemen sonra gözler yeni bölüme fragmanına yöneldi. Peki, A.B.İ dizisi 4. bölümde neler yaşandı? 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
A.B.İ. dizisi, 4. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemesinin ardından yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizide 5. bölümde neler olacağı merak edilirken, izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırıyor...
A.B.İ. SON BÖLÜM ÖZETİ
Doğan ve Yılmaz, konteyner parkında gerçekleşen silahlı saldırının ardındaki isimleri bulmaya çalışırken, Çağla'nın vurulması tüm dengeleri altüst eder.
Saldırının asıl hedefinin Çağla değil, onun elindeki zarf ve fotoğraflar olduğu anlaşılır. Doğan, bu karanlık yapının aileyi düşündüğünden çok daha derinden sardığını fark eder.
Çağla, yarasına rağmen geri çekilmez; hem Melek'i kurtarmak hem de Behram'ın gerçeğini ortaya çıkarmak için Doğan'ın yanında kalmaya kararlıdır.
Aile içindeki kriz büyürken, Doğan'ın eline geçen eski bir fotoğraf Behram'ın gizli geçmişine açılan kapıyı aralar ve bu fotoğraf onları bir bakımevine yönlendirir. Bu süreçte cezaevinde Melek'i yeni bir kabus beklerken, Genco'nun beklenmedik ziyaretiyle birlikte yeni sürprizler ortaya çıkar.