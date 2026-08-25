ABİ dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partneri Bergüzar Korel oldu

Yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören ABİ dizisinde Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı en çok konuşulan konular arasında yer almıştı.

Birbirinden başarılı isimlerin yeni sezonda dahil olduğu ABİ dizisine, son olarak bomba bir transfer gerçekleşti.

BERGÜZAR KOREL 'ABİ' DİZİSİNE DAHİL OLDU

Afra Saraçoğlu'nun projeden ayrılmasıyla birlikte dengelerin değiştiği dizide İmirzalıoğlu'nun partneri başarılı ve güzel oyuncu Bergüzar Korel oldu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in uyumu şimdiden merak edilirken, dizinin 2. sezonu için nefesler tutuldu. İkilinin yıllar sonra yeniden aynı projede yer alacağı ise sevenlerini heyecanlandırdı.