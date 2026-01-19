A.B.İ. dizisinin 2. bölümünden 2. fragman yayınlandı
ATV'nin ilk bölümüyle reyting rekorları kıran A.B.İ. dizisinin 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda ise Tahir Hancıoğlu her şeyini Doğan Hancıoğlu’na bırakmasıyla herkes şaşkına dönecek. Melek kaçırılmasının suçu ise Sinan’ın üzerine atılacak. Peki, A.B.İ 2. bölüm ne zaman?
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun ATV kanalında yayınlanan A.B.İ dizisi 2. Bölüm 2 fragmanını yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Hancıoğlu ailesinde yaşanılacak iç çatışmaların sinyalleri verildi.
A.B.İ DİZİSİ 1. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
İzmir’de başarılı bir cerrah olan Doğan, acil serviste verdiği mücadelelerin ardından, yıllardır uzak durduğu ailesinin yanına dönmek zorunda kalır.
Kız kardeşinin düğünü için İstanbul’a gelen Doğan, geçmişte ardında bıraktığını sandığı hesaplarla yüzleşirken, Hancıoğlu ailesinin içindeki güç savaşlarının tam ortasında kalır. Bir yanda otoriter baba Tahir, diğer yanda hırslarıyla sınır tanımayan abisi Sinan…