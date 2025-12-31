A.B.İ. dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yeni yıl yaklaşırken hem sosyal medyada hem de arama motorlarında ‘1 Ocak diziler var mı?’ sorusu en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

Yılbaşı haftası nedeniyle pek çok dizi, yayın akışında olmazken, şimdi tüm gözler perşembe akşamlarına damga vuran o dizilere çevrildi.

A.B.İ. DİZİSİ YILBAŞI AKŞAMI YAYINLANMAYACAK

İlk bölümü merakla beklenen A.B.İ. dizisi, yılbaşı haftası yayınlanmayacak.

A.B.İ. DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

A.B.İ dizisinde Avukat Çağla ve Doktor Doğan’ın ailelerinin geçmişiyle yüzleşmesini ve adalet arayışını birlikte arayacakları dizide aksiyon ve dram iç içe olacak. Ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan’ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. A.B.İ dizisi Salı akşamları ekrana gelecek.