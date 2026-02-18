A.B.İ.'nin 6. bölümünde neler oldu?
ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ., bu hafta 6. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden bu yana yüksek ilgi gören yapım, yeni bölümünde yaşananlarla heyecanı daha da artırdı.
Oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Sinan Tuzcu gibi başarılı isimlerin yer aldığı A.B.İ., 6. bölümüyle büyük ilgi topladı. İşte dizinin son bölümünde yaşananlara dair tüm detaylar...
ÜÇ GÜN İÇİNDE İSTANBUL'U TERK ETME ŞARTI
A.B.İ.'nin 6. bölümünde, Tahir’e saldıran ismin Sinan olduğunu kanıtlayan fotoğraflar dengeleri tamamen değiştirdi. Şimşek’in, Melek’in özgürlüğü karşılığında Doğan’a sunduğu "üç gün içinde İstanbul’u terk etme" şartı, olayları daha da karmaşık bir hale getirdi. Bu teklif, Doğan’ı hem kardeşiyle hem de kendi vicdanıyla zorlu bir yüzleşmeye itti.
ÇAĞLA, BABASININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR
Diğer yanda Çağla, babasının ölümüyle ilgili öğrendiği gerçeklerin sarsıntısını yaşıyor. Sinan’ın adının hem güncel saldırıda hem de yıllar önceki bir cinayette geçmesi, aile içindeki tüm güven bağlarını kopardı. Yalıda ise Tahir’in gözlerini açması umut yaratırken, geçirdiği ağır nöbetle yerini büyük bir endişeye bıraktı.
İKİ KARDEŞ ARASINDA BÜYÜK HESAPLAŞMA
Doğan bir yandan babasını hayata döndürmek için mücadele ederken, köşeye sıkışan Sinan ile aralarındaki gerilim geri dönülemez bir noktaya ulaştı. İki kardeş arasındaki bu büyük hesaplaşma, silahların çekildiği sert bir yüzleşmeye dönüştü.