A.B.İ.'nin 6. bölümünde neler oldu?

ÜÇ GÜN İÇİNDE İSTANBUL'U TERK ETME ŞARTI



A.B.İ.'nin 6. bölümünde, Tahir’e saldıran ismin Sinan olduğunu kanıtlayan fotoğraflar dengeleri tamamen değiştirdi. Şimşek’in, Melek’in özgürlüğü karşılığında Doğan’a sunduğu "üç gün içinde İstanbul’u terk etme" şartı, olayları daha da karmaşık bir hale getirdi. Bu teklif, Doğan’ı hem kardeşiyle hem de kendi vicdanıyla zorlu bir yüzleşmeye itti.