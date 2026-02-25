A.B.İ.'nin 7. bölümünde neler oldu? 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DOĞAN VE GENCO KARŞI KARŞIYA



Kardeşini koruma motivasyonuyla hareket eden Doğan, sınırlarını zorlayarak Genco ile doğrudan bir hesaplaşmaya girer. Bu yüzleşme, her iki taraf için de geri dönüşü olmayan bir yol ayrımının başlangıcı olur.