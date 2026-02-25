A.B.İ.'nin 7. bölümünde neler oldu? 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı A.B.İ., 24 Şubat Salı günü 7. bölümüyle ATV ekranlarındaydı. İşte hikayenin gelişiminde kritik rol oynayan son bölüme dair detaylar...
ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ., 24 Şubat Salı günü ekrana gelen 7. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan’ın yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırları odağına alan yapım, hikaye akışındaki kritik gelişmeleri sürdürüyor.
SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞİYOR
Depoda duyulan silah sesinin ardından Sinan’ı kurtarmayı başaran Doğan, olay yerinde bulduğu bir ipucuyla sarsılır. Ele geçirdiği domino taşı, gece yaşananların sorumlusu olarak okları Çağla’ya çevirir. Melek’in intihar girişimi haberi ise tüm karakterler üzerinde derin bir sarsıntı yaratır.
MELEK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATIYOR
Hastanede tedavi gören Melek’in hayati tehlikeyi atlatması, ailesine rahat bir nefes aldırır. Ancak Melek’in hücre cezası alması ve bu kararın arkasında Genco’nun olduğunun ortaya çıkması, taraflar arasındaki gerilimi yeniden artırır.
DOĞAN VE GENCO KARŞI KARŞIYA
Kardeşini koruma motivasyonuyla hareket eden Doğan, sınırlarını zorlayarak Genco ile doğrudan bir hesaplaşmaya girer. Bu yüzleşme, her iki taraf için de geri dönüşü olmayan bir yol ayrımının başlangıcı olur.