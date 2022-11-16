Abu Dhabi Art 16 Kasım'da kapılarını ziyaretçilere açıyor

Abu Dhabi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Abu Dhabi Art Fair, 16 Kasım’da genel ziyarete açılıyor. Hamiliğini Şeyh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan’ın üstlendiği fuar, bugüne kadar en geniş ve çeşitli galerinin katıldığı edisyonu. Dünyanın dört bir yanından 80 sanat galerisi, 300 sanatçının 900’den fazla eseri sanatseverlerle buluşturacak.

Manarat Al Saadiyat’ta gerçekleşecek olan sanat fuarına giriş tüm ziyaretçiler için ücretsiz olacak. Fuara ücretsiz erişim, Abu Dhabi Art’ın yerel sanat ve kültür sahnesini beslemeye ve desteklemeye yönelik bağlılıklarını da vurguluyor.



Katılan galeriler için önemli bir satış platformu ve sanatçılarının enstalasyonlarını, bölgeye-özgü eserlerini daha geniş bir seyirciyle buluşturma olanağı sağlayan fuar, aynı zamanda geleneksel sanat fuarı kavramlarının ötesine geçerek programında halkın katılımını arttıracak enstalasyonlar, konuşmalar ve sanat workshop’ları gibi etkinlikleri de programında tutuyor.

DÜNYADAN KÜRATÖRLER

Fuar bu sene değerli sanat tarihçisi Rachida Triki’yi, Pi Artworks kurucusu Jade Yeşim Turanlı’yı ve sanat gazetecisi Riccarda Mandrini’yi misafir küratör olarak ağırlıyor.

“New Tomorrows” teması altında fuarın “Focus” kısmının küratörlüğünü Tiriki üstleniyor. “Focus,” Kuzey Afrika merkezli sanat galerilerini ve sanatçıları ön plana koyuyor ve bölgenin sanatsal gelişimini keşfediyor.

Turanlı ilk kez fuara katılacak olan Galerist, Sanatorium ve Galeri Nev İstanbul da dahil olmak üzere, Türkiye merkezli galerilere ve sanatçılara odaklanırken, Mandrini ise farklı programlarla dünyanın dört bir yanından sanat galerisini Abu Dhabi’de buluşturuyor.

Fuarda öne çıkan eserlerden biri ise Omar Kholeif’in küratörlüğünü yaptığı multi-disipliner simülasyon, “My Life In The Metaverse”. Sophia Al Maria, Cory Arcangel, Cream Projects, Simon Denney, Celia Hempton, Paul Heyer, Haroon Mirza, Farhad Moshiri, Trevor Paglen, Nam June Paik, Heather Phillipson ve Andy Warhol gibi uluslararası sanatçıların eserlerinin bulunduğu medya, heykel, resim, fotoğraf, enstalasyon, video ve non-fungible token(NFT) gibi disiplinleri bir araya getiriyor.