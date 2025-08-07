Açelya Akkoyun ve Mehmet Bilge Aslan 'Kızılcık Şerbeti'ne dahil oldu
'Kızılcık Şerbeti' dizisi 4. sezonu 19 Eylül Cuma akşamı başlayacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı diziye Erkan Avcı ve Serkan Rutkay Ayıköz dışında Açelya Akkoyun ve Mehmet Bilge Aslan da geliyor.
Show TV’nin Gold Film imzlalı “Kızılcık Şerbeti” dizisinin 4. sezon çekimleri 20 Ağustos’ta başlıyor. Yeni yönetmeni Özgür Sevimli olan dizi sezon finalindeki olaylarla açılacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı diziye Erkan Avcı ve Serkan Rutkay Ayıköz dışında 2 oyuncu daha geliyor.
DOKTOR OLARAK DİZİYE DAHİL OLDULAR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Açelya Akkoyun ve Mehmet Bilge Aslan “Nilgün” ve “Hakan” rolleriyle doktor karı koca olarak fenomen diziye dahil olacak. Çiftin hamile olan Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) doktoru olacağı öğrenildi.
“Kızılcık Şerbeti” dizisi 4. sezonu 19 Eylül Cuma akşamı açacak.