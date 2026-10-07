Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor 2027’de değişiklik

TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor’ın yeni sezonuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Ilıcalı, Survivor 2027’nin 1 Ocak’ta başlayacağını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğünü belirten Ilıcalı, yarışmanın formatında da yenilik yapılacağını söyledi.

“YEPYENİ BİR ŞEY YAPACAĞIZ”

Survivor’ın kendileri için önemli bir proje olduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı, yeni konseptle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Survivor’da yeni bir konsept, yeni bir heyecan olacak. Yepyeni bir şey yapacağız. Survivor bizim için çok önemli. Bir fikir attım ortaya, ekipten de tam destek aldım.

Ilıcalı’nın açıklamaları, Survivor 2027’de izleyiciyi nasıl bir formatın beklediği konusunda merak uyandırdı.