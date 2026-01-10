Acun Ilıcalı konseyde açıkladı: Survivor'a iki yeni isim geliyor

İzleyenlerin merakla beklediği Survivor 2026 Ünlüler -Gönüllüler yarışmasının yeni sezon ilk bölümü 1 Ocak akşamı yayınlandı. Büyük bir merakla takip edilen yarışmaya yeni isimlerin katılacağı öğrenildi.

YENİ YARIŞMACILAR GELİYOR

Acun Ilıcalı, yarışmanın 12 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek yeni bölüm fragmanında iki yeni ismin yarışmaya dahil olacağını açıkladı. Survivor'a yedeklerden gelecek o kişiler merak konusu oldu. Ilıcalı, yarışmacıları ve izleyenleri şaşırtan açıklamalarda bulundu.

"2 İSİM KIRMIZI TAKIMA DAHİL OLACAK"

Acun Ilıcalı açıklamasında "Survivor'da yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Kırmızı takımın eksiği var. Katkı sağlayacağını düşündüğümüz iki isim kırmızı takıma dahil olacak. Kırmızın takımın iki yeni yarışmacısı konseye dahil oluyor" dedi.

Ilıcalı'nın merak uyandıran sözleri sonrası yedeklerden gelecek yarışmacıların Can Berkay Tertemiz ve Seda Albayrak olduğu iddia edildi. İki yeni ismin kim olduğu 12 Ocak 2026 tarihli Survivor'da belli olacak.

SURVİVOR YARIŞMACILAR KİM?

Survivor 2026 ünlüler takımında Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan gibi isimler mücadele ediyor.

Ünlülerin rakibi olan gönüllüler takımında ise; ''Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü.'' yer alıyor.

Tansiyonun hiç düşmediği sevilen yarışmada şu ana kadar Selen Görgüzel ve şarkıcı Keremcem elendi.