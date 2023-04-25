Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Rap jüri üyelerini açıkladı

"O Ses Türkiye" adlı ses yarışmasının rap versiyonu olan "O Ses Türkiye Rap" başlıyor. Exxen isimli dijital platformda yayınlanan "O Ses Türkiye Rap"in yeni sezon jürisi belli oldu. Acun Ilıcalı, yarışmanın jüri üyelerini açıkladı.

HADİSE BU YIL DA KADRODA

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı jüri kadrosu 5 kişi olacak. Geçtiğimiz yıllarda "O Ses Türkiye"den transfer olan Hadise, bu yıl da yine "O Ses Türkiye Rap"te jüri üyesi olacak.

Hadise'nin yanı sıra Eypio, Murda, Mero’nun olduğu kadroya Sefo da dahil oldu. Bu yıl Murda & Mero, daha önce Mazhar ve Özkan ile Gökhan ve Hakan Özoğuz'da olduğu gibi birlikte jüri üyeliği yapacak.