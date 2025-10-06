Acun Ilıcalı Survivor'a katılacak ilk yarışmacıyı duyurdu
Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor, 2026 sezonunda "Ünlüler - All Star" konseptiyle karşımıza çıkacak. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın merakla beklenen kadrosundan ilk isim netleşti.
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonuna katılacak ilk ismi duyurdu.
Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Survivor 2026 Ünlüler - All Star başlıyor. İlk yarışmacımız olan Bayhan’a başarılar diliyorum.”
Bu açıklamayla birlikte yeni sezonun ilk ismi resmen belli olmuş oldu. Bayhan’ın ardından diğer yarışmacıların da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Survivor ne zaman başlayacak?
Henüz resmi yayın tarihi açıklanmasa da Survivor 2026’nın ocak ayının ikinci haftasında Dominik Cumhuriyeti’nde başlayacağı tahmin ediliyor.