adiClub üyeleri 1-7 Nisan’da kendilerine özel avantajlarla buluşuyor

Özel deneyimler, çeşitli mücadeleler ve etkinliklerin yanı sıra ürün indirimleriyle dolu dijital festival havasındaki “Members Week” 1-7 Nisan tarihleri arasında adidas uygulaması ve adidas.com.tr’de gerçekleşiyor. Tüm adiClub üyelerini sporcular ve farklı yeteneklerle buluşturan haftada, üyeler spor, fitness ve farklı kültürlerle ilgili kendi tutkularını deneyimlerini paylaşabiliyor ve birbirlerine ilham verebiliyorlar.

Üyeleri hafta boyunca BJK maç bileti, Sedef Gali ile workshop’a katılma imkanı, özel ürünlere erken erişim olanağı, adidas runners üyeliği ile pek çok üründe indirim fırsatı gibi avantajlar bekliyor. adidas, Members Week ile içlerindeki potansiyeli keşfedebilmeleri için üyelerine odaklanıyor ve onları kampanyanın merkezine alıyor. Spor, fitness, stil ve sanat aracılığıyla yaptıkları her şeyde kendilerini ifade etmeye davet edilen üyelere, bu yolculuktaki anların kendilerinin en eksiksiz versiyonu olduğu farkındalığı yaratılıyor.

adidas web sitesinde adidas APP, Running & Training APP ve mağazalarda hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak gerçekleşiyor.