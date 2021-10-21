Adidas’ın ‘İmpossible is nothing’ kampanyası geri dönüyor

Adidas’ın Impossible Is Nothing felsefesi, milli sporcular Eda Erdem, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay ve Sevgi Çınar’ın katıldığı özel bir davette basına tanıtıldı.

Adidas, 17 yılın ardından Impossible Is Nothing kampanyasını yeniden canlandırıyor. 2021 bahar döneminde Beyonce, Cyrill Gutsch, Paul Pogba, Lionel Messi gibi isimlerin yer aldığı belgesel serisinin ardından, kampanyanın yeni fazı için 13 Ekim Çarşamba günü bir basın etkinliği düzenlendi.

Sporun gücü sayesinde yapılabileceklerin sınırsız olduğu mesajını veren adidas’ın yeni kampanya filmleri de etkinlikte gösterildi. Lionel Messi’nin yer aldığı filmin seslendirmesini Okan Bayülgen üstlendi. Koşu kategorisindeki ikinci film Adizero ise İsmail Hacıoğlu tarafından seslendirildi.

Davette milli sporcular Eda Erdem, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay ve Sevgi Çınar imkansızı başarma hikayelerini anlattı.

Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, “Biz Adidas olarak yaşamın özünün hareket olduğuna inanıyoruz. “Sporun insanların hayatlarını değiştirme gücü” markamızın en önemli ilham kaynaklarından birini oluşturuyor. Sporla değişen hayatları, sporun insanlara kazandırdığı potansiyellerini gerçekleştirme gücünü gördükçe ilhamımız ve heyecanımız katbekat artıyor. Bu da yaptığımız işi çok daha anlamlı kılıyor. Probleme değil, her zaman çözüme odaklanma felsefesiyle ilerlediğimiz bu kıymetli yolculuğumuzda, spora olan sevgimizi ve tutkumuzu en iyi şekilde yansıtacağımıza yürekten inanıyorum.” açıklamasında bulundu.

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