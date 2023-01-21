'Adım Farah' dizisinden ilk fotoğraf geldi! Adım Farah konusu nedir, oyuncuları kimler?

Çekimleri geçtiğimiz hafta başlayan 'Adım Farah' dizisinin afiş çekimi yapıldı. Yakında Fox TV'de izleyicilerle buluşacak olan dizinin afiş setinden ilk fotoğraf yayınlandı. Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği 'Adım Farah'ın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur kaleme aldı. Adım Farah dizisi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Adım Farah dizisi konusu nedir?

Dizi, ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah’ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.

Adım Farah dizisi oyuncu kadrosu

Demet Özdemir,

Engin Akyürek,

Fırat Tanış,

Senan Kara,

Lale Başar,

Oktay Çubuk,

Mustafa Avkıran,

Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimlerin kadrosuna yer aldığı Adım Farah dizisi yakında FOX TV'de izleyiciyle buluşacak.

Adım Farah dizisinden ilk kare