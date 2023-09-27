'Adım Farah'ın yeni sezonu bu akşam başlıyor! Yeni sezondan ilk afiş yayınlandı

Engin Akyürek ve Demet Özdemir’i başrollerinde yer aldığı 'Adım Farah' dizisinin yeni sezonun ilk bölümü, bugün Fox Tv'de izleyicilerle buluşacak.

YENİ AFİŞ BEĞENİ TOPLADI

Dizinin yeni sezon afişi paylaşıldı. Diziden paylaşılan iddialı afiş, Adım Farah hayranlarını oldukça heyecanlandırırken sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur’un birlikte kaleme aldığı dizinin yeni sezon afişinde Engin Akyürek ve Demet Özdemir yer alıyor.

Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Feyyaz Duman, Senan Kara, Lale Başar, Hatice Aslan, Sera Kutlubey, Burak Tamdoğan, Rastin Pakhanad, Mert Doğan, Derya Pınar Ak, Kemal Burak Alper, Burcu Türünz ve Mustafa Avkıran gibi isimlerin yer aldığı 'Adım Farah', 27 Eylül Çarşamba ve her çarşamba Fox Tv'de yayınlanacak.

ADIM FARAH YENİ SEZONUNDA NELER OLACAK?

Geçtiğimiz sezon çarşamba günlerinin vazgeçilmezlerinden olan, güçlü hikayesiyle adından söz ettiren dizi bu sezon da hikayesiyle nefes kesecek. Mehmet'in komaya girmesi sebebiyle hapise giren Tahir, özgürlüğüne kavuştuğunda bambaşka bir Farah'la karşılaşır. Behnam tarafından kıskıvrak yakalanan Farah, Behnam'dan ve yapabileceklerinden ölümüne korkarak Tahir'i boşanmak istediğine ikna etmeye çalışır. Çocukluğundan beri kendisine acımasız davranan, onu bir canavara çeviren hayat; Tahir için Farah ve oğlu sayesinde bir süreliğine iyi gitmiş, sanki bahtı yüzüne gülmüştür. Huzurlu bir evin, mutlu bir ailenin, kendisini seven bir kadının düşüdür bu. Şimdi bu düşün paramparça olmasına izin mi verecektir?