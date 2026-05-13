Adnan Şenses’in manevi kızı Banu Kalender hayatını kaybetti

Türk sanat müziği şarkıcısı Banu Kalender'den acı haber geldi. Ünlü şarkıcının bir süredir kanserle savaştığı ve onkoloji servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

26 Nisan’da evinde aniden fenalaşan Kalender’in kontrol için gittiği hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

SESSİZ SEDASIZ DEFNEDİLDİ

Adnan Şenses’in manevi kızı da olarak tanınan Banu Kalender’in geçtiğimiz günlerde Kartal’da bulunan aile mezarlığında babasının yanına sessiz sedasız defnedildi.

BANU KALENDER KİMDİR?

Banu Kalender, hem moda tasarımı hem de müzik alanında eğitim almış çok yönlü bir isimdi. Moda tasarımı eğitimi alan Kalender, stilistlik ve modelistlik yaparak sektörde yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı moda tasarımı öğretmenliği diplomasına da sahipti.

Kariyerinin ilk dönemlerinde Vakko bünyesinde görev alan Kalender, burada sanat ve müzik çevreleriyle tanışarak kariyer yönünü değiştirdi.

Vakko sonrası müziğe yönelen Banu Kalender, Türk sanat müziği alanında sahne almaya başladı. Çeşitli organizasyonlarda ve etkinliklerde performans sergileyen Kalender, zamanla müzik çevrelerinde tanınan bir isim haline geldi.

Ayrıca Power FM çevresinde de bulunan Kalender, medya ve müzik dünyasıyla iç içe bir kariyer sürdürdü.