AFAD öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı
AFAD sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve bölgedeki öncelikli ihtiyaç listesini duyurdu.
AFAD'ın twitter hesabından paylaşılan mesajda şöyle denildi:
"Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz"
Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 7, 2023
Öncelikli İhtiyaç Listesi ⬇️ pic.twitter.com/2QxFTBArIg