AFAD öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı

AFAD'ın twitter hesabından paylaşılan mesajda şöyle denildi:

"Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz"