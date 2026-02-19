Afra Karagöz Kızılcık Şerbeti'nde 'Yudum' karakterine hayat verecek

Show TV ekranlarının dördüncü sezonunda da ilgiyle takip edilen yapımı Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosunu yeni karakterlerle büyütmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Gold Film imzalı dizinin oyuncu kadrosuna, son dönemde farklı projelerdeki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu Afra Karagöz dahil oldu. Daha önce Kraliçe, Gaddar ve Aşk ve Gözyaşı gibi yapımlarda rol alarak tecrübe kazanan Karagöz, dizinin 127. bölümüyle birlikte izleyici karşısına çıkacak.





AFRA KARAGÖZ, 'YUDUM'A HAYAT VERECEK



Yeni sezonda hikayeye dahil olan karakter, dizideki iş dünyası ve kurumsal çekişmelere farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor. 24 yaşındaki Afra Karagöz’ün hayat vereceği 'Yudum', Erkan Avcı’nın canlandırdığı Asil karakterine ait dijital platformda stajyer olarak göreve başlayacak. Genç stajyer Yudum’un, ana hikaye akışı içerisinde dengeleri nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak uyandırıyor.





Yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli’nin oturduğu, senaryosu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür ikilisi tarafından kaleme alınan dizi, cuma akşamlarındaki yerini korurken yeni transferlerle kadrosunu dinamik tutmayı sürdürüyor. Karagöz’ün hayat vereceği Yudum karakterinin, Asil ile olan profesyonel ilişkisinin ilerleyen bölümlerde hikayeye nasıl bir derinlik katacağı şimdiden izleyiciler arasında tartışılmaya başlandı.