Afra Saraçoğlu A.B.İ. dizisinden neden ayrılıyor?
Başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı A.B.İ. dizisinden ayrılmasıyla gündemde olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, ayrılık sebebini ilk kez açıkladı. Çağla karakterine hayat veren başarılı oyuncu, senaryo gereği vurulacak...
Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünü paylaştığı A.B.İ. dizisi bu akşam 17. bölümüyle ekrana gelecek. Dizide Avukat Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu bu bölümde vurularak projeye veda edecek.
Saraçoğlu'nun diziden ayrılığı büyük ses getirirken projede de değişiklikler yaşanacağı öğrenildi. A.B.İ. dizisinin yeni sezonunda hikaye ve başrol değişikliğine gidileceği ortaya çıktı.
"KARAKTERİMİN HİKAYESİ BİTTİ"
Afra Saraçoğlu diziden ayrılışı hakkında yaptığı açıklamada ise; "Birazcık dinleneceğim açıkçası. Çok güzel ve çok keyifli bir set geçirdim. OGM ile yine çok güzel bir işe imza attık. Karakterimin hikayesi bitti. Bu nedenle diziden çıkmış bulundum. Şimdi birazcık dinlenmek istiyorum, keyfim yerinde." ifadelerini kullanmıştı.
Gel Konuşalım'da Mehmet Üstündağ, Afra Saraçoğlu'nun yerine diziye Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın getirileceğini iddia etse de bu iddia henüz ekip tarafından doğrulanmadı.