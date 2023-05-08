Aile dizisi yeni bir oyuncuyu daha kadrosuna katıyor

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı ve oyuncuları arasında Nejat İşler, Yüsra Geyik, Nur Sürer gibi ünlü isimlerin bulunduğu Aile dizisi Salı akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosuna yeni biri katılıyor.

RÜÇHAN ÇALIŞKUR DA KADRODA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Rüçhan Çalışkur diziye dahil oluyor. Ünlü oyuncu, 10. bölümünde izleyici karşısına çıkacak ve Kıymet karakterine hayat verecek. Çalışkur, İlyas Koruzade karakterinin annesini canlandıracak.

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Usta oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Kusursuz Kiracı, Masumiyet, Avlu, Yeter de bulunuyor.

SEZON FİNALİNE GİRİYOR

Haziran öncesinde Aile dizisi sezon finali yapacak. Yeni bölümler ise Eylül ayında ekranda olacak. 30.bölümde tümden final yapacak olan Aile dizisinin devamı ise olmayacak. Eylül ayında başlayacak yeni sezonda diziye yeni oyuncuların katılması bekleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya ise proje sonuna kadar dizide yer almaya devam edecekler.