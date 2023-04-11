Ay Yapım’ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşturan yeni özgün dizisi ‘Aile’ Salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Aile dizisine Şahmaran'ın başarılı oyuncusu katılıyor.

Nil Sude Albayrak, Aile dizisinin kadrosunda

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Serenay Sarıkaya’yla Şahmaran dizisinde rol alan Nil Sude Albayrak, Aile’ye başarılı oyunculuğuyla renk katacak. Nil Sude Albayrak, bu akşam ekrana gelecek 6. bölümden itibaren “Aile”de rol alacak. Genç oyuncu “Cemre” karakteriyle diziye dahil oldu. Albayrak, Leyla Soykan Sayıcı’nın (Canan Ergüder) hemşire arkadaşına hayat veriyor. Nil Sude Albayrak aynı zamanda Tim&B’nin Disney Plus için çektiği “Dünyayı Değiştiren Ayten” dizisinde de “Mor Saçlı Kız” karakterini canlandırdı.