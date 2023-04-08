Aile dizisine yeni oyuncu dahil oluyor

Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı “Aile” dizisi yakında SHOW TV izleyicisiyle Salı akşamları buluşuyor. Farklı konusu ve ikilinin uyumuyla ilk bölüm itibariyle büyük beğeni kazanan diziye yeni oyuncu katılıyor.

Aile'ye Cansın geliyor

Oyuncu Ece İrtem, geçtiğimiz salı akşamı 3 kategoride de zirvede yer alan 'Aile' dizisine konuk olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dizinin 6'ncı bölümünde diziye konuk olacak olan İrtem, “Cansın” adlı şarkıcıya hayat verecek.

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Aile 6. bölüm fragmanları yayınlandı

Aile 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Salı akşamları yayınlanan ve ilk bölümünden bu yana heyecan uyandıran dizinin yeni bölüm fragmanında Aslan, Devin ve Hülya Soykan arasındaki gerilimde kaybeden Devin oluyor. Fragmanda Aslan, Hülya Soykan ve Devin arasındaki tartışmaya şahit oluyor. Aslan, "Devin, ailemden özür dileyeceksin" diyor.

Aile dizisi yeni bölüm fragmanında aynı zamanda İbrahim Soykan ve Aslan arasındaki yüzleşme bölümün en can alıcı sahnelerinden biri olacak.