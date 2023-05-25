Aile dizisinin sezon finali tanıtımı yayınlandı! Aslan duyduklarından sonra Devin'i bırakacak mı?

Başrolünde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisi her salı izleyicisiyle buluşuyor. Her bölümü reyting rekorları kıran dizinin sezon final fragmanı yayınlandı.

SEZON FİNALİ FRAGMANI YAYINLANDI

Dizi 30 Mayıs Salı günü sezon finali yapacak. Sezon finalinden yayınlanan tanıtımda; Aslan Soykan, Devin'i de alıp annesi Hülya'nın karşısına çıkıyor. Eşi ile birlikte İstanbul'u terk edeceğini başka bir hayat kuracağını söylüyor. Hülya Soykanise Devin'in gizlice Cihan'la yaptığı seansları Aslan'a açıklıyor. Bu itirafın ardından Aslan ve Devin'in arasında neler yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.